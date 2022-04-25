ПриватБанк подтвердил в суде законность собственности на здание головного офиса в Днепре — Finance.ua

ПриватБанк подтвердил в суде законность собственности на здание головного офиса в Днепре
ПриватБанк подтвердил в апелляционном суде законность права собственности на здание головного офиса в Днепре.
Об этом говорится в сообщении банка.
25 апреля 2022 Центральный апелляционный хозяйственный суд (Днепр) удовлетворил апелляционные жалобы ПриватБанка и Днепропетровской областной прокуратуры и отменил решение хозяйственного суда Днепропетровской области и отказал полностью в иске НП ООО «Океанмаш», который пытался лишить ПриватБанк законного права собственности на один из офисов в городе Днепр.
26 ноября 2020 года суд первой инстанции незаконно удовлетворил исковые требования компании, безосновательно претендовавшей на офисное помещение, перешедшее в собственность банка в августе 2016 года, за три месяца до национализации ПриватБанка, в результате обращения взыскания на ипотечное имущество с целью погашения по кредиту лица, связанного с бывшими собственниками банка.
Как было установлено Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия в 2017 году, бывшим руководством ПриватБанка при привлечении от Национального банка Украины кредитов рефинансирования предоставлялись кредиты на нерыночных и заранее невыгодных для банка условиях, связанных с ним компаниям. НП ООО «Океанмаш» выступало имущественным поручителем по кредитам связанных лиц.