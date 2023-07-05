ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом — Finance.ua

ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом Сегодня 10:34 — Фондовый рынок

ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом

Верховный Суд 4 июля оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании «Ингосстрах» о взыскании с государственного ПриватБанка «убытков в виде недополученных доходов» в размере 209,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что свои решения суды аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

«Бывшим владельцам и связанным с ними компаниям, которые инициируют против банка и государства сотни исков на миллионы и миллиарды гривен, даже несмотря на войну не удастся обойти законы и избежать правосудия. Банк будет твердо стоять на защите интересов вкладчиков и государства в судебных процессах с экс-владельцами», — говорится в заявлении банка.

В то же время другое аналогичное дело по иску страховой компании «Кредо» о взыскании с банка 374,7 млн грн Северный апелляционный хозяйственный суд перенес на 8 августа.

Как напомнили в банке, договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг по Ингосстраху и Кредо были заключены еще в 2014 году бывшим топ-менеджментом ПриватБанка. В дальнейшем, после национализации банка в декабре 2016 года, ПриватБанк создал открытую платформу по избранию страховых компаний, предоставляющих услуги клиентам банка.

После отмены в мае 2022 года определения суда, запрещавшего госбанку разрывать договорные отношения с «Ингосстрахом» и «Кредо», ПриватБанк воспользовался правом на отказ от дальнейшего выполнения договоров.

В дальнейшем Нацбанк аннулировал лицензию СК «Ингосстрах» в связи с несоответствием структуры собственности компании требованиям законодательства Украины. В 2022 году страховые компании обратились в суд с требованиями взыскать с банка «убытки в виде недополученной выгоды» в общей сумме более 500 млн грн за невыполнение договоров поручения.

Бенефициарами ЧАО «СК «Ингосстрах» указаны Фаина Еренбург, Сергей Белый и Владимир Горожанкин, однако ни одному из них не принадлежит более 9,9% акций, как и остальным акционерам. Ингосстрах связывали с группой «Приват» Игоря Коломойского и партнеров. До национализации ПриватБанка она занималась страхованием операций этого банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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