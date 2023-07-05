ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом

Фондовый рынок
37
ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом
ПриватБанк окончательно победил в споре с Ингосстрахом
Верховный Суд 4 июля оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании «Ингосстрах» о взыскании с государственного ПриватБанка «убытков в виде недополученных доходов» в размере 209,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что свои решения суды аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Бывшим владельцам и связанным с ними компаниям, которые инициируют против банка и государства сотни исков на миллионы и миллиарды гривен, даже несмотря на войну не удастся обойти законы и избежать правосудия. Банк будет твердо стоять на защите интересов вкладчиков и государства в судебных процессах с экс-владельцами», — говорится в заявлении банка.
В то же время другое аналогичное дело по иску страховой компании «Кредо» о взыскании с банка 374,7 млн грн Северный апелляционный хозяйственный суд перенес на 8 августа.
Место для вашей рекламы
Как напомнили в банке, договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг по Ингосстраху и Кредо были заключены еще в 2014 году бывшим топ-менеджментом ПриватБанка. В дальнейшем, после национализации банка в декабре 2016 года, ПриватБанк создал открытую платформу по избранию страховых компаний, предоставляющих услуги клиентам банка.
После отмены в мае 2022 года определения суда, запрещавшего госбанку разрывать договорные отношения с «Ингосстрахом» и «Кредо», ПриватБанк воспользовался правом на отказ от дальнейшего выполнения договоров.
Читайте также
В дальнейшем Нацбанк аннулировал лицензию СК «Ингосстрах» в связи с несоответствием структуры собственности компании требованиям законодательства Украины. В 2022 году страховые компании обратились в суд с требованиями взыскать с банка «убытки в виде недополученной выгоды» в общей сумме более 500 млн грн за невыполнение договоров поручения.
Бенефициарами ЧАО «СК «Ингосстрах» указаны Фаина Еренбург, Сергей Белый и Владимир Горожанкин, однако ни одному из них не принадлежит более 9,9% акций, как и остальным акционерам. Ингосстрах связывали с группой «Приват» Игоря Коломойского и партнеров. До национализации ПриватБанка она занималась страхованием операций этого банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.