ПриватБанк не разрешил инициировать «дружеское» банкротство компании с орбиты экс-владельцев, которая задолжала 1 млрд гривен банку — Finance.ua

ПриватБанк не разрешил инициировать «дружеское» банкротство компании с орбиты экс-владельцев, которая задолжала 1 млрд гривен банку Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

«Агротерминал», компания с орбиты И. Коломойского, пытается избежать выплаты 1 млрд гривен долга ПриватБанку. Для этого даже сменила регистрацию с Одессы на Днепр, чтобы через «удобных» судей попытаться объявить о банкротстве и избежать возврата задолженности Банку. Благодаря активной работе юристов ПриватБанка заявление связанного кредитора было отозвано.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул без рассмотрения заявление инициирующего кредитора ООО «Истейтглобал» об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Агротерминал» (дело № 904/5107/23).

В августе этого года ООО «Агротерминал», имеющее более одного миллиарда гривен задолженности перед ПриватБанком, сменило адрес своего местонахождения с Одесской области на город Днепр, что является почти стопроцентным признаком подготовки к процедуре банкротства.

«Такие действия являются распространенной практикой среди недобросовестных должников при подготовке к собственному банкротству. Таким образом должниками выбирается суд, в котором им „удобнее“ судиться с кредиторами, такие действия объяснить трудно», — отмечают юристы ПриватБанка.

Действуя на опережение, ПриватБанк первым обратился в суд с заявлением о банкротстве «Агротерминала». Но «удобный» должнику суд 20 сентября по надуманным основаниям отказал госбанку в открытии производства, а апелляционная жалоба ПриватБанка на такой отказ назначена для рассмотрения только на 16 января следующего 2024 года.

На следующий день, не дожидаясь истечения срока обжалования банком отказа в удовлетворении его заявления, аналогичное заявление было подано связанным с должником кредитором — ООО «Истейтглобал», который также является должником ПриватБанка, и в отношении него Хозяйственным судом Днепропетровской области рассматривается дело о банкротстве.

Как следствие, в Минюст и Хозяйственный суд Днепропетровской области от ПриватБанка поступила жалоба на действия ликвидатора «Истейтглобал» арбитражного управляющего Виталия Шевченко.

«Такие действия ликвидатора Верховный Суд истолковывает как „право на зло“, в данном случае — „на зло“ интересам государственного ПриватБанка, который, кроме прочего, не согласился с умышленным обесцениванием активов „Истейтглобала“, в собственности которого находится 200 железнодорожных вагонов для перевозки зерна — залоговое имущество ПриватБанка по кредитному договору, по которому „Истейтглобал“ задолжал Привату почти полмиллиарда гривен», — рассказывают юристы ПриватБанка.

Стоит отметить, что ликвидатор В. Шевченко проигнорировал сомнительные договоры аренды 200 железнодорожных вагонов, заключенные ООО «Истейтглобал» со связанными с ним юридическими лицами, из-за чего государственный банк теряет каждый месяц почти 3 млн гривен, а с начала процедуры банкротства уже потерял почти 27 млн ​​гривен. Эти средства должны пойти на погашение задолженности и еще большее укрепление финансовой стабильности ПриватБанка.

«При таких обстоятельствах, понимая последствия активного противодействия юристов ПриватБанка и всю бесперспективность дальнейшего рассмотрения заявления об открытии заранее „контролируемой“ процедуры банкротства „Агротерминала“, „Истейтглобал“ ее отозвал, уплатив перед этим почти 90 000 гривен судебного сбора за ее подачу, конечно, за счет кредитов, которые вернуть уже невозможно», — добавляют юристы банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.