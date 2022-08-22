ПриватБанк не блокировал счета клиентов с временно оккупированных территорий и ВПЛ, — пресс-служба — Finance.ua
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ПриватБанк не блокировал счета клиентов с временно оккупированных территорий и ВПЛ, — пресс-служба

Личные финансы
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ПриватБанк не блокировал счета клиентов с временно оккупированных территорий и ВПЛ, — пресс-служба
ПриватБанк не блокировал счета клиентов с временно оккупированных территорий и ВПЛ, — пресс-служба
ПриватБанк не блокировал счета клиентов с временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев.
Об этом говорится в сообщении банка.
«Безопасность наших клиентов и стабильная работа банковской системы являются приоритетными для нас. Мы прислушиваемся к нашим клиентам и не прекращаем искать лучшие решения, чтобы сделать наши услуги еще более удобными и быстрыми. Нам известно о сложившейся ситуации, и мы тесно сотрудничаем с Министерством с вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Донбасс SOS для того, чтобы сделать процедуру актуализации данных клиентов с ВОТ максимально удобной и доступной», — сообщили в банке.
В пресс-службе также добавили, что понимают, насколько чувствительна тема временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев для украинского общества, но просили клиентов обновить информацию из соображений безопасности, а не ради блокирования счетов.
«Мы будем и дальше работать с правительством, НБУ и неправительственными организациями для совершенствования обязательных для банков процедур верификации клиентов, которые из-за войны оказались на временно оккупированных врагом территориях или вынуждены эвакуироваться в безопасные регионы страны», — подчеркнули в Приватбанке.
Как ранее писали СМИ, ПриватБанк начал блокировать счета переселенцев из Донецкой и Луганской области, если они не предоставляют информацию о месте жительства.
По материалам:
Finance.ua
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