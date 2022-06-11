ПриватБанк назвал причину блокировки карт — Finance.ua

ПриватБанк назвал причину блокировки карт

Сегодня 11:32 — Финтех и Карты

ПриватБанк блокирует карты украинцев из-за подозрения в мошеннических действиях.

Злоумышленники присваивают чужие номера телефонов (с помощью перевыпуска SIM-карт) и пытаются получить доступ к чужому банковскому счету. Чтобы не допустить подобной мошеннической схемы, сотрудники банка в целях безопасности блокируют карты.

Об этом стало известно из ответа сотрудников банка на специализированном форуме Минфин. Так, в ответ на просьбу клиента разблокировать его карты, в «Привате» указали на необходимость пройти специальную проверку.

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«В подобных случаях карта блокируется в целях противодействия мошенничеству. Бывают ситуации, когда недобросовестные лица получают доступ к мобильному номеру путем перевыпуска SIM-карты и в этом случае SMS не является препятствием для них», — говорится в публикации.

Теперь же, чтобы вернуть доступ к своей карте, необходимо не только подтвердить личность через SMS, но и дождаться звонка от оператора, ответить на несколько вопросов.

Также стоит отметить, что схему присвоения чужих номеров телефонов действует уже несколько лет.

Всем украинцам следует заблокировать возможность удаленного перевыпуска SIM-карты, а еще лучше — прийти в отделение и привязать свою карту к паспортным данным. В таком случае перевыпустить SIM-карту вы сможете только во время личного визита в отделение мобильного оператора вместе с документом.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк с 1 июня отменил действовавшие с начала войны кредитные каникулы. Льготная ставка кредитования будет действовать только при уплате до 25 числа.

Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам:

3,5% — для карт Универсальная.

3,4% — для карт Универсальная Голд.

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