ПриватБанк назвал причину блокировки карт — Finance.ua

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ПриватБанк назвал причину блокировки карт

Сегодня 11:32Финтех и Карты
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ПриватБанк блокирует карты украинцев из-за подозрения в мошеннических действиях.
Злоумышленники присваивают чужие номера телефонов (с помощью перевыпуска SIM-карт) и пытаются получить доступ к чужому банковскому счету. Чтобы не допустить подобной мошеннической схемы, сотрудники банка в целях безопасности блокируют карты.
Об этом стало известно из ответа сотрудников банка на специализированном форуме Минфин. Так, в ответ на просьбу клиента разблокировать его карты, в «Привате» указали на необходимость пройти специальную проверку.
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«В подобных случаях карта блокируется в целях противодействия мошенничеству. Бывают ситуации, когда недобросовестные лица получают доступ к мобильному номеру путем перевыпуска SIM-карты и в этом случае SMS не является препятствием для них», — говорится в публикации.
Теперь же, чтобы вернуть доступ к своей карте, необходимо не только подтвердить личность через SMS, но и дождаться звонка от оператора, ответить на несколько вопросов.
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Также стоит отметить, что схему присвоения чужих номеров телефонов действует уже несколько лет.
Всем украинцам следует заблокировать возможность удаленного перевыпуска SIM-карты, а еще лучше — прийти в отделение и привязать свою карту к паспортным данным. В таком случае перевыпустить SIM-карту вы сможете только во время личного визита в отделение мобильного оператора вместе с документом.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк с 1 июня отменил действовавшие с начала войны кредитные каникулы. Льготная ставка кредитования будет действовать только при уплате до 25 числа.
  • Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам:
  • 3,5% — для карт Универсальная.
  • 3,4% — для карт Универсальная Голд.

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По материалам: Обозреватель
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