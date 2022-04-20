ПриватБанк начинает дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua

ПриватБанк начинает дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидируемых банков
С сегодняшнего дня вкладчики ликвидируемых банков имеют возможность получать гарантированное возмещение удаленно, не посещая отделение банка.
Как сообщил Фонд гарантирования вкладов, ПриватБанк начинает выплаты возмещений вкладчикам онлайн, без их личного присутствия в банке.
Это первый банк-агент, реализовавший инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам гарантированного возмещения вкладчикам.
Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом ПриватБанка и пройти идентификацию, обратившись в клиентскую поддержку банка, в онлайн чат-боте на сайте www.privatbank.ua или в интернет-банке Приват24.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в период действия военного положения в Украине.
В частности, по желанию, вкладчики ликвидируемых банков смогут получить гарантированную сумму по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.
Соответствующее решение принято исполнительной дирекцией Фонда 24 марта и зарегистрировано Министерством юстиции 31 марта 2022 года.
Изменения в порядке возмещения по вкладам вступили в силу 6 апреля этого года после обнародования на страницах официальных изданий.