ПриватБанк начинает дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua

ПриватБанк начинает дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидируемых банков

ПриватБанк начинает дистанционную выплату возмещения вкладчикам ликвидируемых банков

С сегодняшнего дня вкладчики ликвидируемых банков имеют возможность получать гарантированное возмещение удаленно, не посещая отделение банка.

Как сообщил Фонд гарантирования вкладов, ПриватБанк начинает выплаты возмещений вкладчикам онлайн, без их личного присутствия в банке.

Это первый банк-агент, реализовавший инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам гарантированного возмещения вкладчикам.

Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом ПриватБанка и пройти идентификацию, обратившись в клиентскую поддержку банка, в онлайн чат-боте на сайте www.privatbank.ua или в интернет-банке Приват24.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в период действия военного положения в Украине.

В частности, по желанию, вкладчики ликвидируемых банков смогут получить гарантированную сумму по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.

Соответствующее решение принято исполнительной дирекцией Фонда 24 марта и зарегистрировано Министерством юстиции 31 марта 2022 года.

Изменения в порядке возмещения по вкладам вступили в силу 6 апреля этого года после обнародования на страницах официальных изданий.

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