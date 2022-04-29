ПриватБанк для безопасности перевел ИТ-системы из физического центра хранения данных в "облако" — Finance.ua

ПриватБанк для безопасности перевел ИТ-системы из физического центра хранения данных в "облако"

Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

ПриватБанк завершил миграцию ИТ систем из физического центра хранения данных в «облако». Это сделано, чтобы минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, процесс продолжался около 45 дней. Всего перенесли 3500 серверов и более 270 важных приложений. В «облако» загружено более 4 петабайт клиентских данных и транзакций. Проект такого масштаба в нормальном проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более.

«Мы понимаем, что в этот период некоторые наши клиенты сталкивались с проблемами при проведении платежей или карточных переводах, что случалось чаще, чем обычно. Впрочем, стоит отметить, что наши клиенты не имели доступа к системам менее 5% времени (менее 50 часов) за этот период», — говорится в сообщении.

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