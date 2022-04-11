«Приват24» до сих пор не работает: банк обещал возобновить работу сервиса в 8 утра — Finance.ua

«Приват24» до сих пор не работает: банк обещал возобновить работу сервиса в 8 утра
Сегодня 14:46 — Финтех и Карты
В «ПриватБанке» продолжаются регламентные работы с «Приват 24», поэтому сервисы по состоянию на 14:00 11 апреля до сих пор недоступны.
Накануне в банке сообщили, что в ночь на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы. В финучреждении обещали возобновить работу Приват24 в 8 утра.
Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы будут временно недоступны", — говорилось в сообщении.
Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.
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