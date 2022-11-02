Притула объявил о старте нового мега-сбора средств, на этот раз на бронированный кулак для ВСУ — Finance.ua

Притула объявил о старте нового мега-сбора средств, на этот раз на бронированный кулак для ВСУ Сегодня 13:20

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил новый «мега-сбор» средств для закупки оборудования, необходимого Вооруженным силам Украины. В этот раз украинцы могут помочь закупить бронетехнику для военных.

Об этом идет речь в ролике, который Притула опубликовал в своем официальном YouTube-канале.

По его словам, уже совсем скоро в Украину придет холодная погода и традиционное для этого периода года бездорожье. Поэтому украинским военным «конче» необходима гусеничная техника, поскольку на колесной — далеко не уехать.

«Это значит, что все, что бронированное и на гусеницах должно быть у нас. И слава Богу, мы рыщем, мы ищем и мы находим», — сказал Притула.

При этом на заднем фоне волонтер показал британские гусеничные бронетранспортеры FV103 Spartan. Именно на их покупку и был объявлен сбор средств.

«Вы хотели большой сбор? Вы хотели мега-сбор? Я вас прошу, а давайте для нашей родной армии, для Вооруженных сил Украины, купим много бронированной техники», — обратился волонтер к украинцам.

Он подчеркнул, что сбор продлится со 2 по 8 ноября. Его цель — собрать 200 млн гривен, что поможет закупить 50 бронетранспортеров FV103 Spartan.

Реквизиты для сбора средств Притула опубликовал в описании под видео, а также в посте в своем Telegram-канале

Напомним, после массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября волонтер Сергей Притула и Сергей Стерненко открыли сбор средств на закупку беспилотников для украинских военных.

В августе этого года Притула заявил о покупке спутника финской компании ICEYE, который поможет ВСУ быстрее получать разведданные.

Сначала Притула и его фонд собирали деньги на покупку турецких беспилотников Bayraktar TB2, однако компания-производитель, узнав об этом, решила бесплатно передать БПЛА украинским военным.

Українські Новини По материалам:

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