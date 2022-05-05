Присоединяйтесь к программе «Цепочка безопасности» от «Вчасно» — Finance.ua

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Присоединяйтесь к программе «Цепочка безопасности» от «Вчасно»

Сегодня 11:30 — Личные финансы

Приветствуем!

Украинский бизнес должен работать безопасно — поможем ему вместе!

Наш партнер, сервис электронного документооборота «Вчасно» создал специальную программу «Цепочка безопасности», которая будет помогать бизнесу выстоять. Сейчас как никогда важно поддерживать экономику страны, и мы можем это сделать вместе!

О чем эта программа?

Мы недавно почувствовали, что означает выражение «документы в опасности». Они могут навсегда остаться на устройстве, к которому больше нет доступа, бумажные могут потеряться или вообще сгореть.

С электронным документооборотом такого никогда не случится! Он позволяет компаниям безопасно хранить, подписывать и обмениваться с партнерами документами онлайн.

Итак, если вы до сих пор не пользуетесь ни одним сервисом электронного документооборота — самое время начать! Присоединяйтесь сами и расскажите вашим партнерам об ЭДО, поделитесь с ними этим письмом!

Поддержите инициативу от «Вчасно»

Украинский бизнес должен работать и обмениваться документами безопасно! Присоединяйтесь! Поделитесь с вашим партнером этим письмом. Цепочка не должна оборваться. Вместе мы — сила! 💛💙

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