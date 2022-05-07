Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю — Finance.ua

Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю

Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю

Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю после ее сокращения в марте более чем на 50 млрд грн и скачка почти на 100 млрд грн в феврале.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в восстановленном месячном макроэкономическом обзоре.

«Расходы правительством Украины средств, полученных от конвертации иностранной валюты — основной канал эмиссии гривны. В марте-апреле дополнительным каналом стало приобретение военных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) НБУ на общую сумму 70 млрд грн», — отмечается в документе.

Согласно представленному Нацбанком графику, в апреле объем выкупа им ОВГЗ вырос до 50 млрд грн с 20 млрд грн в марте, а объем конвертации валюты правительством составил еще около 50 млрд грн по сравнению с примерно 65 млрд грн в марте.

«В марте-апреле основная часть „эмиссионной“ гривны была абсорбирована за счет интервенций НБУ по продаже иностранной валюты и мобилизации средств», — отмечает в то же время регулятор.

Как сообщалось, интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале.

Согласно представленному Нацбанком графику, объем мобилизационных операций сократился до примерно 27 млрд грн с 75 млрд грн в марте.

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