Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю — Finance.ua

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Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю

Сегодня 12:39Казна и Политика
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Прирост денежной базы в апреле был близок к нулюПрирост денежной базы в апреле был близок к нулю
Прирост денежной базы в апреле был близок к нулю после ее сокращения в марте более чем на 50 млрд грн и скачка почти на 100 млрд грн в феврале.
Об этом сообщил Национальный банк Украины в восстановленном месячном макроэкономическом обзоре.
«Расходы правительством Украины средств, полученных от конвертации иностранной валюты — основной канал эмиссии гривны. В марте-апреле дополнительным каналом стало приобретение военных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) НБУ на общую сумму 70 млрд грн», — отмечается в документе.
Согласно представленному Нацбанком графику, в апреле объем выкупа им ОВГЗ вырос до 50 млрд грн с 20 млрд грн в марте, а объем конвертации валюты правительством составил еще около 50 млрд грн по сравнению с примерно 65 млрд грн в марте.
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«В марте-апреле основная часть „эмиссионной“ гривны была абсорбирована за счет интервенций НБУ по продаже иностранной валюты и мобилизации средств», — отмечает в то же время регулятор.
Как сообщалось, интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале.
Согласно представленному Нацбанком графику, объем мобилизационных операций сократился до примерно 27 млрд грн с 75 млрд грн в марте.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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