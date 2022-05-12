Приостановленные плановые операции будут проводить бесплатно на безопасных территориях — Finance.ua

Приостановленные плановые операции будут проводить бесплатно на безопасных территориях

Сегодня 09:15

Плановые операции, приостановленные в первые дни войны, будут проводить бесплатно в больницах на безопасных территориях.

Чтобы сделать такую операцию, нужно получить соответствующее электронное направление у семейного или лечащего врача.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения.

За проведение плановой операции медучреждению заплатит Национальная служба здоровья Украины.

Однако не во всех медучреждениях на безопасных территориях будет доступна такая услуга, ведь в некоторых регионах больницы загружены ранеными.

Плановые операции будут проводиться только по решению главных врачей соответствующих учреждений здравоохранения.

Как узнать, где можно сделать плановую операцию?

— позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру: 16-77;

— после получения информации о перечне больниц, где проводятся плановые операции, следует позвонить в больницу и уточнить о возможности проведения необходимой именно вам операции.

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