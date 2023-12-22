Прием заявок на конкурс энергоэффективных проектов «70/30» продлили — Finance.ua

Прием заявок на конкурс энергоэффективных проектов «70/30» продлили
Прием заявок на финансирование энергоэффективных проектов «70/30» продлили на полтора месяца — до 1 февраля 2024 года.
Об этом сообщили в КГГА.
Жители домов могут провести энергоэффективные мероприятия, которые повлияют на стоимость коммунальных услуг. 30% стоимости реконструкции оплачивают жильцы, а 70% - город.
В рамках программы устанавливают счетчики на отопление и горячую воду, модернизируют тепловые пункты, проводят теплоизоляцию и капремонт крыш и подвалов, меняют окна и двери в подъездах, утепляют фасады, устанавливают энергоэффективное освещение
и т. д.
Чтобы подать заявку, нужна предварительная запись по телефону 044 279 81 86. Заявки принимают по адресу улица Большая Житомирская, 15-А, кабинет 9. Во время воздушной тревоги подать документы нельзя.
Справка Finance.ua:
- в Киеве начали прием заявок для участия в энергоэффективной программе «70/30» с 16 октября;
- программа позволяет жителям жилых домов провести энергоэффективные мероприятия для уменьшения стоимости коммунальных услуг. Речь идет о домах, в которых созданы ОСМД и ЖСК.
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