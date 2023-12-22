Прием заявок на конкурс энергоэффективных проектов «70/30» продлили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прием заявок на конкурс энергоэффективных проектов «70/30» продлили

Личные финансы
15
Прием заявок на конкурс энергоэффективных проектов «70/30» продлили
Прием заявок на конкурс энергоэффективных проектов «70/30» продлили
Прием заявок на финансирование энергоэффективных проектов «70/30» продлили на полтора месяца — до 1 февраля 2024 года.
Об этом сообщили в КГГА.
Жители домов могут провести энергоэффективные мероприятия, которые повлияют на стоимость коммунальных услуг. 30% стоимости реконструкции оплачивают жильцы, а 70% - город.
Читайте также
В рамках программы устанавливают счетчики на отопление и горячую воду, модернизируют тепловые пункты, проводят теплоизоляцию и капремонт крыш и подвалов, меняют окна и двери в подъездах, утепляют фасады, устанавливают энергоэффективное освещение и т. д.
Чтобы подать заявку, нужна предварительная запись по телефону 044 279 81 86. Заявки принимают по адресу улица Большая Житомирская, 15-А, кабинет 9. Во время воздушной тревоги подать документы нельзя.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве начали прием заявок для участия в энергоэффективной программе «70/30» с 16 октября;
  • программа позволяет жителям жилых домов провести энергоэффективные мероприятия для уменьшения стоимости коммунальных услуг. Речь идет о домах, в которых созданы ОСМД и ЖСК.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.