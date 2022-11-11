Прибыль «Сбербанка» в годовом измерении упала на 95% — Finance.ua
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Прибыль «Сбербанка» в годовом измерении упала на 95%

Фондовый рынок
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По итогам 10 месяцев 2022 года чистая прибыль российского Сбербанка превысила 50 млрд рублей — за такой же период прошлого года показатель был выше примерно в 20 раз.
Об этом заявил президент — глава правления банка Герман Греф, пишет Forbes Russia.
Так, в октябре, по словам Грефа, банк заработал 122,8 млрд рублей и восстановил доходность.
По сравнению с 10 месяцами прошлого года прибыль «Сбера» упала на 95% (с 1,05 трлн рублей).
По словам Грефа, розничный портфель банка с начала года вырос на 9%, корпоративный — на 11,9% без учета валютной переоценки, а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года.
Глава финучреждения уверяет, что банку «удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля» — доля просроченной задолженности по кредитам компаниям и физлицам оказалась ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля).
В опубликованной 10 ноября отчетности Сбербанк также заявил о росте чистого процентного дохода за 10 месяцев на 2,7%, до 1,4 трлн рублей, чистого комиссионного дохода — на 3,9%, до 490 млрд рублей. Операционные расходы снизились на 4,4%, до 525,5 млрд рублей.
После начала вторжения рф в Украину и введения санкций против крупнейших российских финансовых институтов ЦБ закрыл для банков публикацию финансовой отчетности на общедоступных ресурсах.
Первый зампред Центробанка рф Дмитрий Тулин заявлял, что среди всех российских банков три четверти по итогам первого полугодия стали прибыльными и только четверть показала убыток. Общий отрицательный результат убыточных банков составил 1,9 трлн рублей, а прибыль прибыльных банков — 400 млрд рублей.
По материалам:
Економічна Правда
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