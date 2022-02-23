Прибыль банков в январе превысила 7 млрд грн — Finance.ua

Прибыль банков в январе превысила 7 млрд грн

Сегодня 16:02 — Фондовый рынок

Банк, delo.ua

В январе украинские банки получили 7,1 млрд грн чистой прибыли, что на 76% больше, чем за соответствующий месяц в прошлом году (4,1 млрд грн).

По данным НБУ , доходы банков выросли на 34% и составили 24,9 млрд грн, тогда как годом ранее — 18,57 млрд грн.

Расходы банков выросли на 23% до 17,8 млрд грн, тогда как годом ранее — 14,52 млрд грн.

Отрицательный результат от сделок купли-продажи и переоценки составил 0,042 млрд грн по сравнению с −985 млн грн в январе 2021 года.

Отчисления в резервы составили 1,575 млрд грн, тогда как в январе прошлого года — 1,134 млрд грн.

В прошлом году банки получили рекордные 77,53 млрд грн прибыли, что на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд грн).

Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 35,05 млрд грн.

В общей сложности 66 банков были прибыльными, а 5 банков получили убытки на 383 млн грн.

Справка Finance.ua:

В начале 2022 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 675,6 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 37% вкладов были в иностранной валюте;

больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 263,6 млрд гривен. Количество вкладчиков — 23 млн 194 тыс.;



в начале 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины повлекло за собой умеренный отток вкладов населения. Но банки практически не повышали ставки для борьбы за клиентов.

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