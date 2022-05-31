Прибавки по возрасту. Насколько увеличились доплаты к пенсии и когда их начинают начислять — Finance.ua
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Прибавки по возрасту. Насколько увеличились доплаты к пенсии и когда их начинают начислять

Сегодня 13:05Личные финансы
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Прибавки по возрасту. Насколько увеличились доплаты к пенсии и когда их начинают начислятьПрибавки по возрасту. Насколько увеличились доплаты к пенсии и когда их начинают начислять
Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен.
Об этом пишет «На пенсии».
Установление ежемесячной компенсации гражданам в возрасте от 75 до 80 лет в размере до 400 гривен предусмотрено Постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году» № 849 от 16 сентября 2020 года (с изменениями от 22.00). 2021). Всем достигшим 75 лет такую прибавку начали выплачивать с 1 октября 2021 года.
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Лицам, достигшим 75 лет после указанной даты, прибавка устанавливается со дня достижения ими такого возраста.
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Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен. В обоих случаях ограничение касается тех, у кого общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны — размер средней заработной платы в Украине, применяемый для исчисления пенсии за 2020 год.
С 1 марта текущего года возрастные прибавки были проиндексированы на 14%:
  • граждане в возрасте от 80 лет получают выплату в размере 579 гривен;
  • граждане в возрасте от 75 до 80 лет — в размере 456 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: На пенсии
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