При военном положении налогоплательщики зарегистрировали 28,6 тыс. РРО — Finance.ua
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При военном положении налогоплательщики зарегистрировали 28,6 тыс. РРО

Казна и Политика
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С момента введения военного положения налогоплательщики Украины зарегистрировали 28,6 тыс. регистраторов расчетных операций, из них 19,1 тыс. — программных и 9,5 тыс. — классических.
Об этом сообщает ГНС.
Расчетные операции с покупателями с использованием кассовых аппаратов осуществляют 297,1 тыс. субъектов хозяйствования, которыми зарегистрировано 358,9 тыс. программных и 315,7 классических РРО.

Справка Finance.ua:

  • Напоминаем, что с 01.01.2022 применение РРО или ПРРО при совершении расчетных операций является обязательным для физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога 2 — 4 группы.
  • Регистраторы расчетных операций не являются обязательными для физических лиц — предпринимателей, которые находятся на I группе упрощенной системы налогообложения, или если они осуществляют розничную торговлю на территории сел, однако в таком случае при совершении расчетных операций следует применять расчетные книги и книги учета расчетных операций.
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По материалам:
Finance.ua
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