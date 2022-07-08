При военном положении налогоплательщики зарегистрировали 28,6 тыс. РРО — Finance.ua

При военном положении налогоплательщики зарегистрировали 28,6 тыс. РРО Сегодня 12:27 — Казна и Политика

С момента введения военного положения налогоплательщики Украины зарегистрировали 28,6 тыс. регистраторов расчетных операций, из них 19,1 тыс. — программных и 9,5 тыс. — классических.

Об этом сообщает ГНС.

Расчетные операции с покупателями с использованием кассовых аппаратов осуществляют 297,1 тыс. субъектов хозяйствования, которыми зарегистрировано 358,9 тыс. программных и 315,7 классических РРО.

Справка Finance.ua:

Напоминаем, что с 01.01.2022 применение РРО или ПРРО при совершении расчетных операций является обязательным для физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога 2 — 4 группы.

Регистраторы расчетных операций не являются обязательными для физических лиц — предпринимателей, которые находятся на I группе упрощенной системы налогообложения, или если они осуществляют розничную торговлю на территории сел, однако в таком случае при совершении расчетных операций следует применять расчетные книги и книги учета расчетных операций.

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