При условии долгой войны закроется 13% бизнеса — Finance.ua

При условии долгой войны закроется 13% бизнеса
При условии продолжения войны 6% малого и среднего бизнеса прогнозируют полное прекращение своей деятельности в ближайшие полгода. Если война продлится год и более — 13% бизнесов закроются.
Об этом говорится в исследовании рынка малого и среднего бизнеса в Украине, проведенном по заказу ЕБРР.
Больше всего закроется бизнесов в центре Украины (16%) и на западе (13%), тогда как на юго-востоке таких только 6%.
Если война продлится еще шесть месяцев, 79% МПБ считают, что смогут продолжать свою деятельность в текущем формате. Впрочем, если война продлится еще год или более, только 62% респондентов считают, что смогут работать дальше в том же формате.
По итогам первого года войны 6% МПБ уже временно остановились, еще 37% сократили деятельность, а продолжают работать 57% опрошенных бизнесов.
Больше всего остановленных бизнесов в промышленности (8%), меньше в сфере услуг (4%).
Чаще останавливался малый бизнес (7%), чем средний (5%).
Больше всего остановленного бизнеса на юго-востоке страны (12%), меньше всего — на западе (2%), в центре — 7%.
В среднем весь опрошенный бизнес сократил прибыль на 43%, в том числе у 16% опрошенных было максимальное сокращение (от 76% до 100%), а также сократило 22% персонала, в том числе у 6% было максимальное сокращение.
Тем не менее, большинство опрошенных МСБ продолжают работать и разрабатывают краткосрочные прогнозы и стратегии, даже если их горизонт планирования в условиях войны сократился с нескольких лет до одного месяца.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱
Стратегии направлены на поиск новых рынков (в том числе за пределами страны), переформатирование и диверсификацию бизнес-деятельности, разработку уникальных продуктов и услуг, а также привлечение грантов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
Поделиться новостью