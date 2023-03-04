При условии долгой войны закроется 13% бизнеса — Finance.ua
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При условии долгой войны закроется 13% бизнеса

Личные финансы
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При условии долгой войны закроется 13% бизнеса
При условии долгой войны закроется 13% бизнеса
При условии продолжения войны 6% малого и среднего бизнеса прогнозируют полное прекращение своей деятельности в ближайшие полгода. Если война продлится год и более — 13% бизнесов закроются.
Об этом говорится в исследовании рынка малого и среднего бизнеса в Украине, проведенном по заказу ЕБРР.
Больше всего закроется бизнесов в центре Украины (16%) и на западе (13%), тогда как на юго-востоке таких только 6%.
Если война продлится еще шесть месяцев, 79% МПБ считают, что смогут продолжать свою деятельность в текущем формате. Впрочем, если война продлится еще год или более, только 62% респондентов считают, что смогут работать дальше в том же формате.
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По итогам первого года войны 6% МПБ уже временно остановились, еще 37% сократили деятельность, а продолжают работать 57% опрошенных бизнесов.
Больше всего остановленных бизнесов в промышленности (8%), меньше в сфере услуг (4%).
Чаще останавливался малый бизнес (7%), чем средний (5%).
Больше всего остановленного бизнеса на юго-востоке страны (12%), меньше всего — на западе (2%), в центре — 7%.
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В среднем весь опрошенный бизнес сократил прибыль на 43%, в том числе у 16% опрошенных было максимальное сокращение (от 76% до 100%), а также сократило 22% персонала, в том числе у 6% было максимальное сокращение.
Тем не менее, большинство опрошенных МСБ продолжают работать и разрабатывают краткосрочные прогнозы и стратегии, даже если их горизонт планирования в условиях войны сократился с нескольких лет до одного месяца.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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