При условии долгой войны закроется 13% бизнеса — Finance.ua

При условии долгой войны закроется 13% бизнеса Сегодня 19:26 — Личные финансы

При условии долгой войны закроется 13% бизнеса

При условии продолжения войны 6% малого и среднего бизнеса прогнозируют полное прекращение своей деятельности в ближайшие полгода. Если война продлится год и более — 13% бизнесов закроются.

Об этом говорится в исследовании рынка малого и среднего бизнеса в Украине, проведенном по заказу ЕБРР.

Больше всего закроется бизнесов в центре Украины (16%) и на западе (13%), тогда как на юго-востоке таких только 6%.

Если война продлится еще шесть месяцев, 79% МПБ считают, что смогут продолжать свою деятельность в текущем формате. Впрочем, если война продлится еще год или более, только 62% респондентов считают, что смогут работать дальше в том же формате.

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По итогам первого года войны 6% МПБ уже временно остановились, еще 37% сократили деятельность, а продолжают работать 57% опрошенных бизнесов.

Больше всего остановленных бизнесов в промышленности (8%), меньше в сфере услуг (4%).

Чаще останавливался малый бизнес (7%), чем средний (5%).

Больше всего остановленного бизнеса на юго-востоке страны (12%), меньше всего — на западе (2%), в центре — 7%.

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В среднем весь опрошенный бизнес сократил прибыль на 43%, в том числе у 16% опрошенных было максимальное сокращение (от 76% до 100%), а также сократило 22% персонала, в том числе у 6% было максимальное сокращение.

Тем не менее, большинство опрошенных МСБ продолжают работать и разрабатывают краткосрочные прогнозы и стратегии, даже если их горизонт планирования в условиях войны сократился с нескольких лет до одного месяца.

Стратегии направлены на поиск новых рынков (в том числе за пределами страны), переформатирование и диверсификацию бизнес-деятельности, разработку уникальных продуктов и услуг, а также привлечение грантов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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