При каком курсе Bitcoin криптовладельцы начнут продавать сбережения — Finance.ua

При каком курсе Bitcoin криптовладельцы начнут продавать сбережения 12.12.2023, 01:26 — Криптовалюта

При каком курсе Bitcoin криптовладельцы начнут продавать сбережения

36% участников ответили, что начнут продавать Bitcoin, когда его стоимость достигнет $1 миллиона или никогда не будут продавать. Сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сейлор провел опрос среди своих подписчиков, чтобы узнать, при каком курсе Bitcoin они начнут продавать свои криптовалютные сбережения. По результатам опроса,участников ответили, что начнут продавать Bitcoin, когда его стоимость

Вторым по популярности вариантом оказался курс в 100 тысяч долларов, за который проголосовало 30% подписчиков Сейлора.

Варианты продаж Bitcoin за $250 000 и $500 000 оказались менее популярными, за них проголосовало 18% и 14% участников соответственно.



Почему это любопытно? Эти результаты показывают, на каком уровне могут активизироваться продавцы Bitcoin. Таким образом, после достижения криптовалютой отметки в $100 000 возможна массовая распродажа.

Отметим, что Майкл Сейлор является одним из самых известных Bitcoin-максималистов в криптоиндустрии. В ноябре предприниматель поделился своим прогнозом и отметил, что в перспективе Bitcoin достигнет уровня в $5 млн за монету. Сейлор уверен, что в перспективе Bitcoin сможет вытеснить золото. При этом он считает, что в следующем году цифровой актив достигнет отметки в $500 тыс., а затем последует к уровню $5 млн.

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noworries По материалам:

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