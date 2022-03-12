Президент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работают — Finance.ua

Президент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работают

Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Президент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работают

У Украины проблемы с наполнением государственного бюджета, потому что большинство предприятий приостановили работу в результате войны.

Об этом президент украинского государства Владимир Зеленский рассказал во время общения с иностранными СМИ.

«Нас интересует наполнение бюджета. У нас с этим сложности, потому что большинство предприятий не работают. Частный сектор не работает по разным причинам — где-то идет бомбардировка, где-то люди просто боятся, поэтому закрыли свои мелкие и средние бизнесы», — сказал глава государства.

Он отметил, что наполнение бюджета происходит преимущественно за счет отдельных отраслей, которые продолжают работу. Среди прочего, речь идет об IT-индустрии, а также о некоторых стратегически важных предприятиях.

В то же время Зеленский подчеркнул, что российские войска блокируют работу украинских стратегических предприятий, которые являются значительными налогоплательщиками. В частности, газотранспортные системы, атомные электростанции, которые захватывают войска россии.

Президент подчеркнул, что Украина точно нуждается в финансах. В этом контексте он сообщил, что Европа и Соединенные Штаты Америки оказывают денежную помощь. По словам Зеленского, все эти средства направлены на усиление обороноспособности государства и гуманитарную помощь украинскому населению.

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