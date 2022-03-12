Президент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Президент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работают

Сегодня 21:30Казна и Политика
27
Президент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работаютПрезидент: у Украины есть проблемы с наполнением бюджета, потому что большинство предприятий не работают
У Украины проблемы с наполнением государственного бюджета, потому что большинство предприятий приостановили работу в результате войны.
Об этом президент украинского государства Владимир Зеленский рассказал во время общения с иностранными СМИ.
«Нас интересует наполнение бюджета. У нас с этим сложности, потому что большинство предприятий не работают. Частный сектор не работает по разным причинам — где-то идет бомбардировка, где-то люди просто боятся, поэтому закрыли свои мелкие и средние бизнесы», — сказал глава государства.
Он отметил, что наполнение бюджета происходит преимущественно за счет отдельных отраслей, которые продолжают работу. Среди прочего, речь идет об IT-индустрии, а также о некоторых стратегически важных предприятиях.
В то же время Зеленский подчеркнул, что российские войска блокируют работу украинских стратегических предприятий, которые являются значительными налогоплательщиками. В частности, газотранспортные системы, атомные электростанции, которые захватывают войска россии.
Президент подчеркнул, что Украина точно нуждается в финансах. В этом контексте он сообщил, что Европа и Соединенные Штаты Америки оказывают денежную помощь. По словам Зеленского, все эти средства направлены на усиление обороноспособности государства и гуманитарную помощь украинскому населению.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.