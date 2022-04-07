Президент призвал глав общин в безопасных областях возвращать местных жителей — Finance.ua

Президент призвал глав общин в безопасных областях возвращать местных жителей

Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Президент напомнил, что 6 апреля обсудил с членами Кабмина выполнение государственного бюджета и экономическую активность в Украине.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы максимально восстановить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей территории страны, на которой это безопасно и вообще возможно работать.

«Экономика — это также фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство, за наших людей. Поэтому нужно постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Это зависит не только от чиновников и центральной власти в целом. В целом это зависит также от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообщества», — отметил Зеленский.

По его словам, нужно вместе найти идеи и решения, чтобы экономика страны стабилизировалась.

Кстати, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия кредита.

Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то мы должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства для развития, депутаты должны быстро это сделать. Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это разрешает безопасность на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на сто процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории", — считает Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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