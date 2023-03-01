Президент призвал американские компании выходить с российского рынка и направляться в Украину — Finance.ua

Президент призвал американские компании выходить с российского рынка и направляться в Украину Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американские компании выходить с российского рынка и направляться в Украину.

Об этом Зеленский заявил во время обращения к членам Национальной ассоциации производителей США. Это одна из крупнейших ассоциаций промышленников в американском деловом мире и представляет крупных и мелких производителей из всех отраслей во всех 50 штатах США (около 14 тысяч членов).

«Что даст больше перспектив — добросовестный труд или соучастие в зарабатывании на агрессии? Просто сейчас продолжается это противостояние. И поэтому прямо сейчас мы призываем все компании прийти в Украину и — уйти с российского рынка», — отметил он.

По мнению президента, очевидно, что участие в восстановлении Украины после боевых действий даст «чрезвычайное моральное преимущество всем бизнесам».

«И тоже очевидно, что каждый бизнес, который сейчас каким-либо образом будет помогать российской тирании, не сможет избежать проблем и репутационного кризиса», — сказал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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