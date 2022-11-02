Президент подписал закон о реформе аудиторской деятельности: о чем идет речь — Finance.ua
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Президент подписал закон о реформе аудиторской деятельности: о чем идет речь

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правовых основ ведения аудиторской деятельности в Украине» № 2597-IX (в ВР проходил как № 6245-д).
Об этом говорится на сайте парламента.
«Это евроинтеграционный законодательный акт, имплементирующий положения Директивы Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 17 мая 2006 года № 2006/43/ЕС», — отметил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в телеграм-канале.
Закон предусматривает:
  • усовершенствование норм относительно информации, которая приводится в аудиторском отчете по результатам обязательного аудита финансовой отчетности предприятия;
  • имплементирование норм европейского законодательства по обеспечению однозначности содержания аудиторского отчета, недопущение влияния регуляторов на содержание аудиторского отчета по аудиту финансовой отчетности;
  • уточнение состава запрещенных неаудиторских услуг.
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Кроме того, закон повышает роль профессиональных организаций, поскольку им делегируют определенные полномочия (профобучение и контроль качества).
Напомним, что Кабмин выделил дополнительные 381 млн грн грантов для перерабатывающих предприятий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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