Президент подписал закон о реформе аудиторской деятельности: о чем идет речь — Finance.ua

Президент подписал закон о реформе аудиторской деятельности: о чем идет речь
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правовых основ ведения аудиторской деятельности в Украине» № 2597-IX (в ВР проходил как № 6245-д).
Об этом говорится на сайте парламента.
«Это евроинтеграционный законодательный акт, имплементирующий положения Директивы Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 17 мая 2006 года № 2006/43/ЕС», — отметил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в телеграм-канале.
Закон предусматривает:
- усовершенствование норм относительно информации, которая приводится в аудиторском отчете по результатам обязательного аудита финансовой отчетности предприятия;
- имплементирование норм европейского законодательства по обеспечению однозначности содержания аудиторского отчета, недопущение влияния регуляторов на содержание аудиторского отчета по аудиту финансовой отчетности;
- уточнение состава запрещенных неаудиторских услуг.
Кроме того, закон повышает роль профессиональных организаций, поскольку им делегируют определенные полномочия (профобучение и контроль качества).
Напомним, что Кабмин выделил дополнительные 381 млн грн грантов для перерабатывающих предприятий.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью