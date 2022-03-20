Президент подписал закон о налоговых стимулах для бизнеса во время войны — Finance.ua

Президент подписал закон о налоговых стимулах для бизнеса во время войны

Сегодня 18:00 — Личные финансы

Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий особенности администрирования налогов и сборов во время действия правового режима военного положения.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» № 2120-ІХ (реестр № 7137-д) был принят 15 марта.

Что предусматривает закон:

с 1 апреля 2022 года до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины предусмотрены возможности физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3 -й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;

в то же время, предусматривается добровольная уплата единого налога для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп;

документ определяет особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности, ЕСВ, платы за землю, экологического налога;

законом предусмотрено также уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза из горючего; освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите и т.п.

Справка Finance.ua:

правительство сейчас разрабатывает программу компенсации работодателям за сохранение и создание рабочих мест. Также находится в работе государственная программа обновления Украины, благодаря которой будут созданы дополнительные рабочие места;

также правительство будет компенсировать до нуля процентную ставку по кредитам господдержки компаниям для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий, в частности для удовлетворения потребностей ВСУ и/или населения, пострадавшего в результате боевых действий.

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