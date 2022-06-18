Президент Панамы наложил вето на законопроект о криптовалютах — Finance.ua

Президент Панамы наложил вето на законопроект о криптовалютах

Президент Панамы наложил вето на законопроект о криптовалютах

Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий обращение цифровых активов.

Об этом сообщает Cointelegraph.

Как считает президент Панамы, законопроект о криптовалютах должен соответствовать нормам FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), предусматривающим противодействие отмыванию денег. Картисо планирует доработать нормативный акт по соответствию финансовым правилам страны.

Впрочем, не все согласились с принятием такого решения, как объяснил участвовавший в разработке законопроекта конгрессмен Габриэль Сильва, его отмена негативно отразится на экономике страны.

«Президент ветировал законопроект о криптовалюте. Это упущенная возможность создания рабочих мест, привлечения инвестиций, внедрения технологий и инноваций в государственный сектор. Наша страна заслуживает больше возможностей, а также финансового будущего», — заявил Сильва в Твиттере.

Законопроект должен регулировать торговлю и использование криптоактивов, токенизировать драгоценные металлы и другие активы, устанавливать механизмы корректировки работы платежных систем. Согласно законопроекту, криптовалюты не становятся законным платежным средством, как это реализовано в Сальвадоре, но их можно будет использовать для оплаты. Если законопроект в конце концов подпишут, Панама станет второй после Сальвадора страной Центральной Америки, признающей биткоин легальным средством расчетов.

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