Президент Панамы наложил вето на законопроект о криптовалютах — Finance.ua

Президент Панамы наложил вето на законопроект о криптовалютах
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий обращение цифровых активов.
Об этом сообщает Cointelegraph.
Как считает президент Панамы, законопроект о криптовалютах должен соответствовать нормам FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), предусматривающим противодействие отмыванию денег. Картисо планирует доработать нормативный акт по соответствию финансовым правилам страны.
Впрочем, не все согласились с принятием такого решения, как объяснил участвовавший в разработке законопроекта конгрессмен Габриэль Сильва, его отмена негативно отразится на экономике страны.
«Президент ветировал законопроект о криптовалюте. Это упущенная возможность создания рабочих мест, привлечения инвестиций, внедрения технологий и инноваций в государственный сектор. Наша страна заслуживает больше возможностей, а также финансового будущего», — заявил Сильва в Твиттере.
Законопроект должен регулировать торговлю и использование криптоактивов, токенизировать драгоценные металлы и другие активы, устанавливать механизмы корректировки работы платежных систем. Согласно законопроекту, криптовалюты не становятся законным платежным средством, как это реализовано в Сальвадоре, но их можно будет использовать для оплаты. Если законопроект в конце концов подпишут, Панама станет второй после Сальвадора страной Центральной Америки, признающей биткоин легальным средством расчетов.