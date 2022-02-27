Президент и НБУ требуют от Visa и MasterCard остановить обслуживание эмитированных российскими банками карт — Finance.ua
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Президент и НБУ требуют от Visa и MasterCard остановить обслуживание эмитированных российскими банками карт

Сегодня 13:07Казна и Политика
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Национальный банк Украины (НБУ) обратился к международным платежным системам Visa и MasterCard с требованиями остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации, сообщила пресс-служба регулятора в воскресенье.
«Считаем недопустимым, чтобы из-за карт международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине», — привела слова председателя Нацбанка Кирилла Шевченко пресс-служба.
Президент также обратился к платежным системам Visa и MasterCard с просьбой заблокировать все платежные сервисы в РФ и за границей для карт, эмитированных российскими банками, говорится в письме президента, обнародованном советником главы Офиса президента Викторией Страховой в Facebook.
«Мы уверены, что такое действие, предпринятое вами, будет решающим в победе свобод демократического мира над бессмысленным и кровавым авторитаризмом, который мы сейчас наблюдаем», — говорится в письме.
По его словам, продолжая разрешать и совершать транзакции России, Visa и MasterCard поддерживают военные преступления Российской Федерации, которая сейчас жестоко убивает украинцев и де-факто совершает геноцид украинского народа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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