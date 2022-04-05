Президент Германии: «Моя поддержка «Северного потока – 2» была ошибкой» — Finance.ua
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Президент Германии: «Моя поддержка «Северного потока – 2» была ошибкой»

Сегодня 15:18Энергетика
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что политика его страны в отношении россии была ошибкой. ФРГ не удалось создать «общеевропейский дом с участием рф» и включить москву в «общую архитектуру европейской безопасности».
Об этом сообщает DW.
Отметим, ранее большинство политиков ФРГ выступали за реализацию этого совместного с россией проекта.
«Мы держались за мосты, в которые россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.
Комментируя историю с газопроводом «Северный поток-2», президент отметил: «Я не верил, что владимир путин пойдет на полный экономический, политический и моральный крах своей страны ради своего имперского безумия».
Штайнмайер подвергся критике в последнее время за свое молчание относительно его личных просчетов, особенно во время его работы на посту министра иностранных дел. Президент ФРГ уточнил, что он не мог представить, что путин «из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны».
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Глава германского государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с россией при Путине «возврата к довоенному статус-кво не будет».
22 февраля, после признания россией ДНР и ЛНР, Германия приостановила сертификацию газопровода, а президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Ранее среди политических партий Германии против газопровода высказывались только «зелёные».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Lenta.UA
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