Президент Эстонии подписал закон о передаче активов рф, есть важный нюанс — Finance.ua

Президент Эстонии подписал закон о передаче активов рф, есть важный нюанс Сегодня 16:45

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о передаче российских активов Украине. Но не без нюансов.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает ERR

По его словам, по закону может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, «чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана».

«Таким образом, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества», — сказал Карис.

Президент Эстонии добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Алар Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызвать не проясненные юридические вопросы, но «парламент должен иметь возможность сделать политический выбор даже в столь неясной ситуации».

«Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба», — резюмировал Карис.

Конфискация активов рф

15 мая за этот закон проголосовали 65 депутатов парламента Эстонии (Рийгикога). Он позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности россии, в качестве предоплаты за ущерб, который россия должна возместить Украине.

Отметим, в конце мая Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов россии будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.

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