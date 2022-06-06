Президент ЕИБ назвал важное условие для быстрого восстановления Украины — Finance.ua

Президент ЕИБ назвал важное условие для быстрого восстановления Украины

Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Президент ЕИБ назвал важное условие для быстрого восстановления Украины, pixabay.com

Для быстрого восстановления Украины важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно.

Об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер.

По его словам, восстановление Украины после войны станет глобальным вызовом.

«Как только мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит, мы знаем, что это будет глобальным вызовом самого большого масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам нужна поддержка всего международного сообщества. Однако я настроен очень оптимистично. Ведь когда украинцам дадут шанс на восстановление, они отстроят еще лучше. Поэтому крайне важно, чтобы гуманитарная помощь и отстройка проходили параллельно для быстрого восстановления», — сказал Хойер.

Читайте также Восстановление Украины будет задачей целого поколения — ЕС

Он отметил, что ЕИБ готов присоединиться к платформе для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facility, над которой работают Европейская комиссия и правительство Украины. Эта платформа будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. ЕИБ может предоставить техническую, финансовую экспертизу и финансы.

Вместе с тем глава ЕИБ отметил необходимость Украины быть готовой не только к восстановлению, но и к устранению возможных препятствий, например в вопросе соблюдения верховенства права в государстве.

«Нужно, например, соблюдение верховенства права. Это ключевой момент для инвесторов, иначе они не придут. Я уверен, что условие верховенства права очень важно и для самого украинского народа», — подчеркнул Хойер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.