«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания — Finance.ua

«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания, Фото: Naval News

В Австралии провели успешные испытания крупного беспилотного подводного аппарата Speartooth, созданного для военно-морского флота страны во время учений Autonomous Warrior 2023.

Подробности технический директор компании-разработчика C2 Robotics Том Лавард рассказал Australian Defence Magazine.

Speartooth — это беспилотная подлодка длиной 8 м и толщиной 1 м, которая может работать на глубине 2000 м и на расстоянии 2000 км, используя литий-ионные батареи. Благодаря отсеку для полезной нагрузки длиной 2,7 м внутри платформы между носовой и хвостовой секциями австралийские военные могут разместить в нем практически любую доступную систему.

Фото: Naval News

По словам Тома Лаварда, в ходе испытаний Autonomous Warrior 2023, которые длились две недели и завершились 3 октября, Speartooth второго поколения показал ряд хороших результатов для Королевского военно-морского флота Австралии и «минимальный необходимый потенциал» для дальнейшего применения.

«Результаты испытаний Speartooth второго поколения превзошли ожидания относительно дальности и автономности. Это означает, что Speartooth может достигать оперативно важных районов вдали от наших берегов, не будучи привязанным к базовому кораблю, открывающему новые операционные концепции», — цитирует издание Naval News директора по стратегии C2 Robotics Маркуса Хеллиера.

Как пишет Naval News, ссылаясь на пресс-релиз C2 Robotics, очень большая дальность действия Speartooth освобождает его от традиционных ограничений небольших беспилотных систем. В частности, один оператор может отдавать команды многим аппаратам.

Фото: Naval News

Недавно C2 Robotics разработала технологию, позволяющую добавить вторую секцию для полезной нагрузки. Это позволит создать расширенную версию беспилотника, которая сможет вместить две различные полезные нагрузки и дополнительную батарею. Последняя опция позволит увеличить дальность работы дрона до нескольких тысяч километров.

«Обычно люди рассматривают это как тактический актив, но сочетание масштаба, дальности и возможности развертывания делает его гораздо более стратегическим активом. Достаточно высокопоставленные люди, которых я встречал в ВМФ, согласны с этой точкой зрения», — прокомментировал Том Лавард.

Он добавил, что теперь C2 Robotics практически готова к производству Speartooth. Компания уже нашла партнеров, которые могут собирать аппараты в больших масштабах. Пока инженеры готовятся к следующему этапу испытаний в воде, продолжая экспериментировать с возможностями новой техники.

«Если австралийское правительство решит приобрести Speartooth, я не сомневаюсь, что мы сможем запустить его в производство и ввести в эксплуатацию несколько месяцев», — заверил Том Лавард.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.