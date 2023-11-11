«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания

Технологии&Авто
26
«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания
«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания, Фото: Naval News
В Австралии провели успешные испытания крупного беспилотного подводного аппарата Speartooth, созданного для военно-морского флота страны во время учений Autonomous Warrior 2023.
Подробности технический директор компании-разработчика C2 Robotics Том Лавард рассказал Australian Defence Magazine.
Speartooth — это беспилотная подлодка длиной 8 м и толщиной 1 м, которая может работать на глубине 2000 м и на расстоянии 2000 км, используя литий-ионные батареи. Благодаря отсеку для полезной нагрузки длиной 2,7 м внутри платформы между носовой и хвостовой секциями австралийские военные могут разместить в нем практически любую доступную систему.
Фото: Naval News
Фото: Naval News
По словам Тома Лаварда, в ходе испытаний Autonomous Warrior 2023, которые длились две недели и завершились 3 октября, Speartooth второго поколения показал ряд хороших результатов для Королевского военно-морского флота Австралии и «минимальный необходимый потенциал» для дальнейшего применения.
«Результаты испытаний Speartooth второго поколения превзошли ожидания относительно дальности и автономности. Это означает, что Speartooth может достигать оперативно важных районов вдали от наших берегов, не будучи привязанным к базовому кораблю, открывающему новые операционные концепции», — цитирует издание Naval News директора по стратегии C2 Robotics Маркуса Хеллиера.
Как пишет Naval News, ссылаясь на пресс-релиз C2 Robotics, очень большая дальность действия Speartooth освобождает его от традиционных ограничений небольших беспилотных систем. В частности, один оператор может отдавать команды многим аппаратам.
Фото: Naval News
Фото: Naval News
Недавно C2 Robotics разработала технологию, позволяющую добавить вторую секцию для полезной нагрузки. Это позволит создать расширенную версию беспилотника, которая сможет вместить две различные полезные нагрузки и дополнительную батарею. Последняя опция позволит увеличить дальность работы дрона до нескольких тысяч километров.
«Обычно люди рассматривают это как тактический актив, но сочетание масштаба, дальности и возможности развертывания делает его гораздо более стратегическим активом. Достаточно высокопоставленные люди, которых я встречал в ВМФ, согласны с этой точкой зрения», — прокомментировал Том Лавард.
Он добавил, что теперь C2 Robotics практически готова к производству Speartooth. Компания уже нашла партнеров, которые могут собирать аппараты в больших масштабах. Пока инженеры готовятся к следующему этапу испытаний в воде, продолжая экспериментировать с возможностями новой техники.
«Если австралийское правительство решит приобрести Speartooth, я не сомневаюсь, что мы сможем запустить его в производство и ввести в эксплуатацию несколько месяцев», — заверил Том Лавард.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.