«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания — Finance.ua

«Превзошел ожидания»: подводный беспилотник для военных Speartooth прошел испытания
В Австралии провели успешные испытания крупного беспилотного подводного аппарата Speartooth, созданного для военно-морского флота страны во время учений Autonomous Warrior 2023.
Подробности технический директор компании-разработчика C2 Robotics Том Лавард рассказал Australian Defence Magazine.
Speartooth — это беспилотная подлодка длиной 8 м и толщиной 1 м, которая может работать на глубине 2000 м и на расстоянии 2000 км, используя литий-ионные батареи. Благодаря отсеку для полезной нагрузки длиной 2,7 м внутри платформы между носовой и хвостовой секциями австралийские военные могут разместить в нем практически любую доступную систему.
По словам Тома Лаварда, в ходе испытаний Autonomous Warrior 2023, которые длились две недели и завершились 3 октября, Speartooth второго поколения показал ряд хороших результатов для Королевского военно-морского флота Австралии и «минимальный необходимый потенциал» для дальнейшего применения.
«Результаты испытаний Speartooth второго поколения превзошли ожидания относительно дальности и автономности. Это означает, что Speartooth может достигать оперативно важных районов вдали от наших берегов, не будучи привязанным к базовому кораблю, открывающему новые операционные концепции», — цитирует издание Naval News директора по стратегии C2 Robotics Маркуса Хеллиера.
Как пишет Naval News, ссылаясь на пресс-релиз C2 Robotics, очень большая дальность действия Speartooth освобождает его от традиционных ограничений небольших беспилотных систем. В частности, один оператор может отдавать команды многим аппаратам.
Недавно C2 Robotics разработала технологию, позволяющую добавить вторую секцию для полезной нагрузки. Это позволит создать расширенную версию беспилотника, которая сможет вместить две различные полезные нагрузки и дополнительную батарею. Последняя опция позволит увеличить дальность работы дрона до нескольких тысяч километров.
«Обычно люди рассматривают это как тактический актив, но сочетание масштаба, дальности и возможности развертывания делает его гораздо более стратегическим активом. Достаточно высокопоставленные люди, которых я встречал в ВМФ, согласны с этой точкой зрения», — прокомментировал Том Лавард.
Он добавил, что теперь C2 Robotics практически готова к производству Speartooth. Компания уже нашла партнеров, которые могут собирать аппараты в больших масштабах. Пока инженеры готовятся к следующему этапу испытаний в воде, продолжая экспериментировать с возможностями новой техники.
«Если австралийское правительство решит приобрести Speartooth, я не сомневаюсь, что мы сможем запустить его в производство и ввести в эксплуатацию несколько месяцев», — заверил Том Лавард.
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