Превышение скорости: какая погрешность у камер автофиксации в Украине и когда штрафуют водителей — Finance.ua
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Превышение скорости: какая погрешность у камер автофиксации в Украине и когда штрафуют водителей

Личные финансы
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Превышение скорости: какая погрешность у камер автофиксации в Украине и когда штрафуют водителей
Превышение скорости: какая погрешность у камер автофиксации в Украине и когда штрафуют водителей
Камеры автофиксации нарушений Правил дорожного движения заработали в Украине с 2020 года. Эти камеры, в частности, фиксируют превышение скорости водителями авто.
Как сообщает портал Pro Деньги, в Кодексе Украины об административных правонарушениях установлено, что штраф за превышение скорости нужно оплатить, если водитель ехал более 20 километров больше разрешенной скорости.
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Кроме этого, согласно национальному стандарту, пределы доступной погрешности измерения скорости авто установлены как ±3 км/ч. То есть 3 километра специально заложены на погрешность работы камеры автофиксации.
Таким образом, получается, что в населенных пунктах, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, нарушением будет считаться езда более 73 км/ч (50+20+3 км/ч).
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В таком случае статья 122 Кодекса предусматривает штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов (340 гривен). Однако, если установленная скорость превышена более чем на 50 км/ч, то штраф составляет 1 700 гривен.
Оплатить штраф нужно в течение 15 дней, однако, если сделать это в течение 10 дней, заплатить можно меньше — 50%. Если штраф не оплатить вообще, его размер удваивается.

Справка Finance.ua:

  • с 13 октября на автомобильных дорогах Украины появилось девять новых участков, кроме того, изменены четыре участка, где патрульная полиция будет контролировать скорость движения автомобилей с помощью приборов TruCAM.

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По материалам:
Pro Гроші
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