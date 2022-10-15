Превышение скорости: какая погрешность у камер автофиксации в Украине и когда штрафуют водителей — Finance.ua

Превышение скорости: какая погрешность у камер автофиксации в Украине и когда штрафуют водителей
Камеры автофиксации нарушений Правил дорожного движения заработали в Украине с 2020 года. Эти камеры, в частности, фиксируют превышение скорости водителями авто.
Как сообщает портал Pro Деньги, в Кодексе Украины об административных правонарушениях установлено, что штраф за превышение скорости нужно оплатить, если водитель ехал более 20 километров больше разрешенной скорости.
Кроме этого, согласно национальному стандарту, пределы доступной погрешности измерения скорости авто установлены как ±3 км/ч. То есть 3 километра специально заложены на погрешность работы камеры автофиксации.
Таким образом, получается, что в населенных пунктах, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, нарушением будет считаться езда более 73 км/ч (50+20+3 км/ч).
В таком случае статья 122 Кодекса предусматривает штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов (340 гривен). Однако, если установленная скорость превышена более чем на 50 км/ч, то штраф составляет 1 700 гривен.
Оплатить штраф нужно в течение 15 дней, однако, если сделать это в течение 10 дней, заплатить можно меньше — 50%. Если штраф не оплатить вообще, его размер удваивается.
Справка Finance.ua:
- с 13 октября на автомобильных дорогах Украины появилось девять новых участков, кроме того, изменены четыре участка, где патрульная полиция будет контролировать скорость движения автомобилей с помощью приборов TruCAM.
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