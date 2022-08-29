Премьер Швеции объявила о новом пакете помощи Украине на миллиард крон — Finance.ua
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Премьер Швеции объявила о новом пакете помощи Украине на миллиард крон

Казна и Политика
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Премьер Швеции объявила о новом пакете помощи Украине на миллиард крон
Премьер Швеции объявила о новом пакете помощи Украине на миллиард крон
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское правительство предоставит Украине новый пакет помощи общей суммой в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).
Об этом она сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме.
«Мы не можем позволить россии выиграть эту несправедливую и неоправданную войну. Вы защищаете себя и свою страну, но вы также защищаете наши общие европейские ценности и основанный на правилах международный порядок», — сказала Андерссон.
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«Для нас честь и обязанность поддержать вас. Поэтому мое правительство предоставит Украине новый пакет помощи в размере одного миллиарда шведских крон, то есть примерно 100 миллионов долларов», — заявила она.
По словам премьера, половина пакета — это военная поддержка Украины, которая предусматривает оружие, о котором просило украинское правительство, и дополнит взносы других стран.
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«Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики, устойчивости и восстановления», — добавила она.
Также, по словам Андерссон, шведская сторона уже задействована в построении временных приютов для людей, лишившихся жилья из-за войны.
Кроме того, Швеция будет содействовать вывозу украинского зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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