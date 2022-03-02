Премьер Польши: необходим план ЕС по восстановлению Украины на 100 млрд евро — Finance.ua

По словам Моравецкого, украинцы должны видеть надежду в будущем.
«Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтожена инфраструктура, уничтожены школы, больницы, разбомбленные жилья могли быть отстроены» — сказал польский премьер.
Он также отметил, что очень важно приготовить инвестиционный пакет для Украины, поскольку экономика нуждается в новых инвестициях, новых рабочих местах.
Очередным элементом послевоенного восстановления Украины, по словам польского премьера, должна быть энергетическая безопасность.
«Если бы война поскорее кончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе» — заявил Моравецкий.