Премьер-министр Великобритании назвал пять шагов для снижения влияния россии на мировую экономику — Finance.ua

Премьер-министр Великобритании назвал пять шагов для снижения влияния россии на мировую экономику Сегодня 14:32

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил свои пути снижения влияния россии и ее президента владимира путина на мировую экономику.

Свои мысли он изложил в колонке для The Telegraph

«Человека (путина — ред.), который несет ответственность за такое количество кровопролития в Украине и экономическую борьбу во всем мире, не будет (на саммите G20 — ред.), чтобы встретиться со своими коллегами. Он даже не будет пытаться объяснить свои действия. Зато он останется дома, а мы с вами возьмемся за поставленную задачу», — говорится в публикации Сунака.

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Британский премьер упоминает в материале о взятии Херсона под контроль Украины, называя это «исторической вехой в борьбе Украины за возвращение того, что ей принадлежит». Однако, по его словам, украинцы все еще страдают от непрерывных российских бомбардировок и длительных отключений электроэнергии при почти минусовых температурах поздней осенью.

«Вот почему, когда я разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлый четверг, я четко дал понять, что Великобритания никогда не отступит, когда речь идет о поддержке украинского народа перед лицом этой агрессии», — отметил Сунак.

По его словам, Великобритания будет продолжать тренировать украинские войска и предоставлять жизненно важное оборонное военное оборудование, например дополнительные 1000 ракет противовоздушной обороны и более 25 тысяч зимних наборов для экстремальных холодов, которые он пообещал на прошлой неделе.

«Пока мы приходим в себя после пандемии, которая едва не сломала мировую экономику, каждая семья на планете ощущает на себе последствия войны в Украине. Мировые цены на продовольствие выросли от попыток владимира путина перекрыть украинский экспорт зерна, две трети которого идет в развивающиеся страны. Счета за электроэнергию резко выросли из-за того, что россия перекрыла газовые краны», — констатирует Сунак.

Премьер Великобритании подчеркивает необходимость скоординированных глобальных действий. В этой связи он предлагает пять пунктов, которые могут изменить ситуацию.

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Прежде всего, по его мнению, нужно продолжать оказывать срочную поддержку там, где это больше всего нужно зимой. Помощь должна быть как народу Украины, так и гражданам Британии на фоне роста счетов за электроэнергию. Также Лондон принимает меры по предотвращению голода в мире.

«Во-вторых, мы должны положить конец ужасному шантажу россии в вопросе поставки продовольствия. Я поддерживаю генерального секретаря ООН в том, чтобы грузы зерна продолжали проходить в Черном море, и призываю все страны, которые могут произвести больше продовольствия или высвободить запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить поставки», — отмечает Сунак.

Еще одним шагом он называет обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран, как россия.

В четвертом пункте Сунак призывает оставаться приверженными к продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.

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В заключение премьер Британии подчеркивает необходимость выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика, при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции

«Мы не позволим нашему экономическому будущему стать заложником действий государства-изгнанника, как и наши союзники. В то же время мы будем поддерживать Украину и будем работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, способствуя свободным рынкам и глобальной экономике», — резюмировал Сунак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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