Премьер-министр Великобритании назвал пять шагов для снижения влияния россии на мировую экономику — Finance.ua

Премьер-министр Великобритании назвал пять шагов для снижения влияния россии на мировую экономику
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил свои пути снижения влияния россии и ее президента владимира путина на мировую экономику.
Свои мысли он изложил в колонке для The Telegraph.
«Человека (путина — ред.), который несет ответственность за такое количество кровопролития в Украине и экономическую борьбу во всем мире, не будет (на саммите G20 — ред.), чтобы встретиться со своими коллегами. Он даже не будет пытаться объяснить свои действия. Зато он останется дома, а мы с вами возьмемся за поставленную задачу», — говорится в публикации Сунака.
Британский премьер упоминает в материале о взятии Херсона под контроль Украины, называя это «исторической вехой в борьбе Украины за возвращение того, что ей принадлежит». Однако, по его словам, украинцы все еще страдают от непрерывных российских бомбардировок и длительных отключений электроэнергии при почти минусовых температурах поздней осенью.
«Вот почему, когда я разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлый четверг, я четко дал понять, что Великобритания никогда не отступит, когда речь идет о поддержке украинского народа перед лицом этой агрессии», — отметил Сунак.
По его словам, Великобритания будет продолжать тренировать украинские войска и предоставлять жизненно важное оборонное военное оборудование, например дополнительные 1000 ракет противовоздушной обороны и более 25 тысяч зимних наборов для экстремальных холодов, которые он пообещал на прошлой неделе.
«Пока мы приходим в себя после пандемии, которая едва не сломала мировую экономику, каждая семья на планете ощущает на себе последствия войны в Украине. Мировые цены на продовольствие выросли от попыток владимира путина перекрыть украинский экспорт зерна, две трети которого идет в развивающиеся страны. Счета за электроэнергию резко выросли из-за того, что россия перекрыла газовые краны», — констатирует Сунак.
Премьер Великобритании подчеркивает необходимость скоординированных глобальных действий. В этой связи он предлагает пять пунктов, которые могут изменить ситуацию.
Прежде всего, по его мнению, нужно продолжать оказывать срочную поддержку там, где это больше всего нужно зимой. Помощь должна быть как народу Украины, так и гражданам Британии на фоне роста счетов за электроэнергию. Также Лондон принимает меры по предотвращению голода в мире.
«Во-вторых, мы должны положить конец ужасному шантажу россии в вопросе поставки продовольствия. Я поддерживаю генерального секретаря ООН в том, чтобы грузы зерна продолжали проходить в Черном море, и призываю все страны, которые могут произвести больше продовольствия или высвободить запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить поставки», — отмечает Сунак.
Еще одним шагом он называет обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран, как россия.
В четвертом пункте Сунак призывает оставаться приверженными к продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.
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В заключение премьер Британии подчеркивает необходимость выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика, при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции
«Мы не позволим нашему экономическому будущему стать заложником действий государства-изгнанника, как и наши союзники. В то же время мы будем поддерживать Украину и будем работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, способствуя свободным рынкам и глобальной экономике», — резюмировал Сунак.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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