Премьер Бельгии предупредил о предстоящих пяти-десяти тяжелых зимах в стране на фоне энергокризиса — Finance.ua

Премьер Бельгии предупредил о предстоящих пяти-десяти тяжелых зимах в стране на фоне энергокризиса Сегодня 11:17 — Энергетика

Бельгийцам придется пережить до 10 тяжелых зим из-за энергетических проблем, но это будет сделано ради предстоящего избавления зависимости от ископаемых энергоисточников, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Нас ждут пять-десять тяжелых зим, но мы также можем совершить рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности», — сказал в воскресенье глава федерального правительства в эфире телеканала VRT в передаче, посвященной ценам на энергию и энергоснабжение.

Среди мер, призванных облегчить прогнозируемые трудности, говорится, в частности, о продлении сроков работы двух реакторов бельгийских АЭС. Сейчас, сообщают бельгийские СМИ, федеральное правительство ведет переговоры с энергетической компанией Engie с целью продления наименее возрастных реакторов Дул 4 и Тианж 3. Окончательное соглашение с оператором планируется на конец года, чтобы перезапустить эти реакторы после обследования и технического обслуживания в ноябре 2026 года на последующие 10 лет.

Бельгия ранее объявила курс на отказ от атомной энергетики и ставила задачу завершить использование АЭС к 2025 году. Однако резкий рост цен на энергоносители заставил страну отложить эти планы. Правительство Бельгии решило продлить срок службы двух реакторов до 2036 года на фоне энергетического кризиса.

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