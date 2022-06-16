Прекратил работу браузер Internet Explorer — Finance.ua

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Прекратил работу браузер Internet Explorer

Сегодня 22:37Фондовый рынок
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Microsoft с 15 июня приостановила поддержку браузера Internet Explorer (IE). Корпорация официально признала его «устаревшим».
«После 25 с лишним лет помощи людям в использовании Интернета Internet Explorer (IE) официально устарел и больше не поддерживается с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
Запущенный в 1995 году Internet Explorer был доминирующим браузером более десяти лет, поскольку он был связан с операционной системой Microsoft Windows, предварительно установленной на миллиардах компьютеров.
Браузер, однако, начал проигрывать Google Chrome в конце 2000-х годов и стал предметом бесчисленных интернет-мемов из-за своей медлительности по сравнению с конкурентами.
Чтобы лучше конкурировать, в 2015 году Microsoft запустила браузер Edge, работающий на той же технологии, что и браузер Google.
По данным аналитической компании Statcounter, в 2021 году доля Chrome на мировом рынке браузеров составляла 65%, за ней следовал Safari от Apple Inc (AAPL.O) с долей 18%. Доля Microsoft Edge составляла 3%, в то время как доля Internet Explorer на рынке, на котором он когда-то доминировал, ничтожно мала.
Производитель программного обеспечения для Windows заявил, что будущее Internet Explorer в Windows 10 связано с более быстрым и безопасным Microsoft Edge.
Браузер был центре антимонопольного дела против Microsoft более двух десятилетий назад, когда американский судья решил, что гигант программного обеспечения нарушил закон, объединив Internet Explorer и операционную систему Windows.
Наиболее серьезные нарушения закона были поддержаны в апелляции, но компания продолжала связывать свою операционную систему и браузер.
Напомним, корпорация Microsoft существенно сокращает свою деятельность в россии, присоединяясь к списку известных технологических компаний, сокращающих или полностью покидающих страну после вторжения рф в Украину.
По материалам: РБК
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