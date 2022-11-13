Преимущества и недостатки поиска работы через интернет-ресурсы — Finance.ua

Преимущества и недостатки поиска работы через интернет-ресурсы
Многие, оставшись без работы, ищут своего работодателя через специализированные сайты по посредничеству в трудоустройстве. Такой способ оправдан, довольно популярен и эффективен. Однако имеет как преимущества, так и недостатки.
Об этом пишет Львовский областной центр занятости.
Среди «плюсов»:
Удобство. Просматривать свежие вакансии можно в запланированное вами время. На наиболее приемлемые предложения отправлять по электронной почте резюме, в телефонном режиме договариваться о встрече с работодателем и проводить его в режиме онлайн.
Быстрота. Вариантов трудоустройства на сайтах очень много. Они многообразны. Поэтому можно в достаточно короткое время найти постоянную работу или временную подработку.
Актуальность. Многие фирмы и компании ищут потенциальных работников через сеть, поэтому база вакансий постоянно обновляется, дополняется новыми объявлениями и остается актуальной.
В то же время поиск работы через интернет-ресурсы имеет и риски, которые следует учесть.
Недостатки:
Возможность напороться на мошенников. Не все вебсервисы проверяют тех, кто называет себя работодателем, и их вакансии.
Большая конкуренция. Чтобы найти наиболее приемлемую работу, нужно проявлять активность. Настойчиво искать вакансии, отправлять работодателям свое резюме, контактировать с ними по телефону. Соискателей работы на специализированных сайтах много, поэтому нужно постараться показать себя с лучшей стороны.
Советы
Не надо зацикливаться на одном предложении: следует проанализировать все доступные варианты и прислать резюме сразу нескольким работодателям. Это повысит шанс получить вожделенное место работы.
Не откликайтесь на все объявления подряд, а выбирайте только те вакансии, которые соответствуют вашим профессиональным знаниям и навыкам.
Внимательно проверяйте информацию о фирме или компании, которая ищет работников. Не отправляйте подозрительным адресатам документы.
Ищите работу тщательно, не ленитесь. Только тогда вы обязательно найдете возможность вернуться к трудовой деятельности с оптимальными условиями и достойным заработком.
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