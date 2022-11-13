Преимущества и недостатки поиска работы через интернет-ресурсы — Finance.ua

Преимущества и недостатки поиска работы через интернет-ресурсы Сегодня 11:33 — Личные финансы

Многие, оставшись без работы, ищут своего работодателя через специализированные сайты по посредничеству в трудоустройстве. Такой способ оправдан, довольно популярен и эффективен. Однако имеет как преимущества, так и недостатки.

Об этом пишет Львовский областной центр занятости.

Среди «плюсов»:

Удобство. Просматривать свежие вакансии можно в запланированное вами время. На наиболее приемлемые предложения отправлять по электронной почте резюме, в телефонном режиме договариваться о встрече с работодателем и проводить его в режиме онлайн.

Быстрота. Вариантов трудоустройства на сайтах очень много. Они многообразны. Поэтому можно в достаточно короткое время найти постоянную работу или временную подработку.

Актуальность. Многие фирмы и компании ищут потенциальных работников через сеть, поэтому база вакансий постоянно обновляется, дополняется новыми объявлениями и остается актуальной.

В то же время поиск работы через интернет-ресурсы имеет и риски, которые следует учесть.

Недостатки:

Возможность напороться на мошенников. Не все вебсервисы проверяют тех, кто называет себя работодателем, и их вакансии.

Большая конкуренция. Чтобы найти наиболее приемлемую работу, нужно проявлять активность. Настойчиво искать вакансии, отправлять работодателям свое резюме, контактировать с ними по телефону. Соискателей работы на специализированных сайтах много, поэтому нужно постараться показать себя с лучшей стороны.

Советы

Не надо зацикливаться на одном предложении: следует проанализировать все доступные варианты и прислать резюме сразу нескольким работодателям. Это повысит шанс получить вожделенное место работы.

Не откликайтесь на все объявления подряд, а выбирайте только те вакансии, которые соответствуют вашим профессиональным знаниям и навыкам.

Внимательно проверяйте информацию о фирме или компании, которая ищет работников. Не отправляйте подозрительным адресатам документы.

Ищите работу тщательно, не ленитесь. Только тогда вы обязательно найдете возможность вернуться к трудовой деятельности с оптимальными условиями и достойным заработком.

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