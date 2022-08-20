Представлены проводные наушники OnePlus Nord Wired Earphones — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлены проводные наушники OnePlus Nord Wired Earphones

Фондовый рынок
16
Устройство оснащается 3.5-мм аудиоразъемом, драйверами диаметром 9.2 мм, звуковой полостью объемом 0.42 см³. Их дизайн во многом идентичен дизайну Bullets Wireless Z. Защита от влаги соответствует степени IPX4.
Представлены проводные наушники OnePlus Nord Wired Earphones
OnePlus Nord Wired Earphones получили встроенный микрофон. Элементы управления являются физическими. Для портативности и удобного управления звуком каждый наушник оснащен магнитом.
Компания утверждает, что наушники лучше работают с телефонами OnePlus с 3.5-мм аудиоразъемом.
Стоимость OnePlus Nord Wired Earphones составляет 20 евро. Устройство будет продаваться в Северной Америке и Азии. Выпускается новинка только в черном цвете. В комплекте три пары силиконовых ушных вкладышей малого, среднего и большого размера.
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.