Представлены проводные наушники OnePlus Nord Wired Earphones — Finance.ua

Представлены проводные наушники OnePlus Nord Wired Earphones Сегодня 05:22 — Фондовый рынок

Устройство оснащается 3.5-мм аудиоразъемом, драйверами диаметром 9.2 мм, звуковой полостью объемом 0.42 см³. Их дизайн во многом идентичен дизайну Bullets Wireless Z. Защита от влаги соответствует степени IPX4.

OnePlus Nord Wired Earphones получили встроенный микрофон. Элементы управления являются физическими. Для портативности и удобного управления звуком каждый наушник оснащен магнитом.

Компания утверждает, что наушники лучше работают с телефонами OnePlus с 3.5-мм аудиоразъемом.

Стоимость OnePlus Nord Wired Earphones составляет 20 евро. Устройство будет продаваться в Северной Америке и Азии. Выпускается новинка только в черном цвете. В комплекте три пары силиконовых ушных вкладышей малого, среднего и большого размера.

iLenta По материалам:

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