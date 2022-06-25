Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото) — Finance.ua

Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото) 25.06.2022, 01:02 — Технологии&Авто

Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)

Опубликованы официальные фото Toyota RAV4 2023. Самый популярный кроссовер в мире снова обновили.

Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

Напомним, что в прошлом году кроссовер Toyota RAV4 нынешнего поколения уже прошел фейслифтинг. Тогда он изменился внешне — получил новые фары и фонари, а также несколько иные бамперы.

Теперь пришло время модернизировать салон Toyota RAV4. Там установили новый виртуальный щиток приборов. Дисплей стал крупнее (12,3 дюймов в диагонали) и теперь его конфигурацию можно менять. Например, он способен отображать карту навигации.

Сенсорный экран на центральной панели также увеличен — до 10,5 дюймов. Кроме того, разработали улучшенную мультимедийную систему. Функции Apple CarPlay и Android Auto стали стандартными во всех Toyota RAV4 2023. А еще кроссовер получил улучшенные системы автоматического торможения и объезда препятствий.

Двигатели Toyota RAV4 остались прежними. Модель предлагают с бензиновыми моторами объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также в гибридных версиях на 222 и 306 л. с. Как и прежде, доступны варианты с передним и полным приводом.

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Фокус По материалам:

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