Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)
Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)
Опубликованы официальные фото Toyota RAV4 2023. Самый популярный кроссовер в мире снова обновили.
Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.
Напомним, что в прошлом году кроссовер Toyota RAV4 нынешнего поколения уже прошел фейслифтинг. Тогда он изменился внешне — получил новые фары и фонари, а также несколько иные бамперы.
Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)
Теперь пришло время модернизировать салон Toyota RAV4. Там установили новый виртуальный щиток приборов. Дисплей стал крупнее (12,3 дюймов в диагонали) и теперь его конфигурацию можно менять. Например, он способен отображать карту навигации.
Сенсорный экран на центральной панели также увеличен — до 10,5 дюймов. Кроме того, разработали улучшенную мультимедийную систему. Функции Apple CarPlay и Android Auto стали стандартными во всех Toyota RAV4 2023. А еще кроссовер получил улучшенные системы автоматического торможения и объезда препятствий.
Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)
Двигатели Toyota RAV4 остались прежними. Модель предлагают с бензиновыми моторами объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также в гибридных версиях на 222 и 306 л. с. Как и прежде, доступны варианты с передним и полным приводом.
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По материалам:
Фокус
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