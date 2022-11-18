Представлена новая Subaru Impreza 2023 — Finance.ua

Представлена новая Subaru Impreza 2023 Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Представлена новая Subaru Impreza 2023, Фото: Subaru

На автошоу в Лос-Анджелесе представили Subaru Impreza шестого поколения. Продажа модели стартует с весны 2023 года.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Subaru.

Новая Subaru Impreza 2023 года дебютировала в кузове хэтчбек, а седан больше предлагать не будут. Автомобиль сохранил знакомый силуэт, но его передняя часть стала более выразительной с виду. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами, как у родственного Subaru Crosstrek 2023.

Фото: Subaru

Также расширила линейку новая спортивная версия RS с 18-дюймовыми дисками и измененными бамперами.

Хэтчбек сохранил платформу предшественника и по размерам его сравним с ним. Автомобиль достигает 4460 мм в длину при колесной базе 2570 мм.

В духе нового Crosstrek оформлен и салон Subaru Impreza 2023. На центральной панели теперь установлен большой 11,6-дюймовый портретный тачскрин формата.

Фото: Subaru

Также хэтчбек получил новые передние сиденья, а его шумоизоляцию значительно улучшили. В версии RS отделку разбавляют ярко-красные вставки и накладки «под карбон».

Базовая Subaru Impreza 2023 оснащена 2,0-литровым 154-сильным бензиновым двигателем, а варианту RS положен 2,5-литровый мотор на 185 л. Все версии получили бесступенчатый вариатор и постоянный привод, а в RS также перенастроена подвеска и установлены увеличенные тормоза.

Фокус По материалам:

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