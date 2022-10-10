Представлена новая Honda Jazz 2023: что изменилось в компактном хэтчбеке — Finance.ua
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Представлена новая Honda Jazz 2023: что изменилось в компактном хэтчбеке

Технологии&Авто
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Представлена новая Honda Jazz 2023: что изменилось в компактном хэтчбеке
Представлена новая Honda Jazz 2023: что изменилось в компактном хэтчбеке, Фото: Honda
Компактная Honda Jazz прошла обновление. Хэтчбек В-класса уже поступил в продажу в Японии (там он представлен под названием Fit) по цене от 1,6 до 2,3 миллиона иен ($11 000 — 16 200).
Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Новая Honda Jazz/Fit узнается по измененной передней части и новым бамперам. Внедорожный вариант Jazz Crosstar также получил пластиковый обвес, а еще линейку пополнил спортивный Jazz RS с огромным передним воздухозаборником и спойлером на крыше.
Фото: Honda
Фото: Honda
Салон Honda Jazz 2023 не изменился, но предложены новые варианты отделки — теперь общее их количество достигло 13. Кроме того, базовое оснащение пополнили система мониторинга «слепых» зон и адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для пробок.
Начальная версия получила более мощный 1,5-литровый двигатель на 116 л. с. Гибрид Honda Jazz e:HEV также доработали и повысили отдачу его силовой установки до 121 л. с. Примечательно, что в отдельных странах гибридная модификация теперь будет доступна с полным приводом.
Фото: Honda
Фото: Honda
По материалам:
Фокус
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