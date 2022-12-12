Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro — Finance.ua
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Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro

Фондовый рынок
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Презентация новых флагманов Xiaomi состоялась почти на две недели позже, чем изначально планировала компания. Многое о Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro было уже известно из утечек или официальных анонсов, но производитель нашел, чем удивить.
Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro
Сходство со смартфонами Apple прослеживается в форме камеры (ее дизайн одинаков в обоих устройствах), а в случае младшей модели еще и в форме корпуса с плоскими острыми гранями. У Xiaomi 13 Pro края скруглены.

Камеры

Камеры для новых смартфонов создавались в сотрудничестве с Leica. Ранее это партнерство помогло создать Xiaomi Mi 12S Ultra, фотовозможности которого получили весьма положительные отзывы от пользователей и обозревателей.
Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro
В Xiaomi 13 блок камер состоит из:
  • Основного модуля Sony IMX 800 на 50 мегапикселей с системой стабилизации Hyper OIS.
  • Сверхширокоугольного на 12 мегапикселей,
  • Телефотомодуля с объективом Leica на 10 мегапикселей и поддержкой 3-кратного оптического зума.
В Pro-версии камеры следующие:
  • Основной дюймовый датчик Sony IMX 989 с объективом Leica на 50 мегапикселей со светосилой f/1,9 и системой стабилизации Hyper OIS.
  • Широкоугольный на 50 мегапикселей.
  • Телефото на 50 мегапикселей с поддержкой 3-кратного зума.
Фронтальная камера обоих аппаратов на 32 мегапикселя.

Другие характеристики

Модели работают под управлением нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2. Они также снабжены системой жидкого охлаждения для рассеивания тепла. Оба устройства оснащены 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 4.0 объемом 128, 256 или 512 гигабайт.
Новая линейка смартфонов Xiaomi / Фото Xiaomi
  • Смартфоны имеют AMOLED-дисплеи с поддержкой частоты обновления 120 герц, пиковой яркостью 1900 ниттов, а также технологиями HDR10+, Dolby Vision и HLG. В Xiaomi 13 задействована технология E6, Pro-версии — E6 LTPO, то есть экран может изменять частоту обновления в зависимости от сценария использования.
  • У Xiaomi 13 плоский Full HD+ экран с диагональю 6,36 дюйма, тогда как Pro-версия получила 6,73-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и изогнутыми краями. Экраны обоих покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus.
  • Новинки имеют корпуса с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
У Xiaomi 13 и 13 Pro есть версии с голубой нанокожей на задней панели, с которой смартфон легче очищать от грязи. Xiaomi 13 получит несколько вариантов украшения: черный, белый, серый, красный, синий, зеленый и желтый. Xiaomi 13 Pro — только серый, черный и белый.

Цены

Стоимость Xiaomi 13:
8 + 128 гигабайтов — 3999 юаней (чуть больше 21 000 гривен). 8 + 256 гигабайтов — 4299 юаней. 12 + 256 гигабайтов — 4599 юаней.
Стоимость Xiaomi 13 Pro:
8 + 128 гигабайтов — 4999 юаней. 8 + 256 гигабайтов — 5399 юаней. 12 + 256 гигабайтов — 5799 юаней. 12 + 512 гигабайтов — 6299 юаней (33 400 гривен)
Xiaomi 13 и 13 Pro доступны для предварительных заказов с 11 декабря в Китае, а в полноценную продажу поступят 14 декабря.
По материалам:
Телеканал 24
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