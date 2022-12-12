Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro — Finance.ua

Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro Сегодня 23:03 — Фондовый рынок

Презентация новых флагманов Xiaomi состоялась почти на две недели позже, чем изначально планировала компания. Многое о Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro было уже известно из утечек или официальных анонсов, но производитель нашел, чем удивить.

Сходство со смартфонами Apple прослеживается в форме камеры (ее дизайн одинаков в обоих устройствах), а в случае младшей модели еще и в форме корпуса с плоскими острыми гранями. У Xiaomi 13 Pro края скруглены.

Камеры

Камеры для новых смартфонов создавались в сотрудничестве с Leica. Ранее это партнерство помогло создать Xiaomi Mi 12S Ultra, фотовозможности которого получили весьма положительные отзывы от пользователей и обозревателей.

В Xiaomi 13 блок камер состоит из:

Основного модуля Sony IMX 800 на 50 мегапикселей с системой стабилизации Hyper OIS.

Сверхширокоугольного на 12 мегапикселей,

Телефотомодуля с объективом Leica на 10 мегапикселей и поддержкой 3-кратного оптического зума.

В Pro-версии камеры следующие:

Основной дюймовый датчик Sony IMX 989 с объективом Leica на 50 мегапикселей со светосилой f/1,9 и системой стабилизации Hyper OIS.

Широкоугольный на 50 мегапикселей.

Телефото на 50 мегапикселей с поддержкой 3-кратного зума.

Фронтальная камера обоих аппаратов на 32 мегапикселя.

Другие характеристики

Модели работают под управлением нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2. Они также снабжены системой жидкого охлаждения для рассеивания тепла. Оба устройства оснащены 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 4.0 объемом 128, 256 или 512 гигабайт.

Новая линейка смартфонов Xiaomi / Фото Xiaomi

Смартфоны имеют AMOLED-дисплеи с поддержкой частоты обновления 120 герц, пиковой яркостью 1900 ниттов, а также технологиями HDR10+, Dolby Vision и HLG. В Xiaomi 13 задействована технология E6, Pro-версии — E6 LTPO, то есть экран может изменять частоту обновления в зависимости от сценария использования.

У Xiaomi 13 плоский Full HD+ экран с диагональю 6,36 дюйма, тогда как Pro-версия получила 6,73-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и изогнутыми краями. Экраны обоих покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Новинки имеют корпуса с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

У Xiaomi 13 и 13 Pro есть версии с голубой нанокожей на задней панели, с которой смартфон легче очищать от грязи. Xiaomi 13 получит несколько вариантов украшения: черный, белый, серый, красный, синий, зеленый и желтый. Xiaomi 13 Pro — только серый, черный и белый.

Цены

Стоимость Xiaomi 13:

8 + 128 гигабайтов — 3999 юаней (чуть больше 21 000 гривен). 8 + 256 гигабайтов — 4299 юаней. 12 + 256 гигабайтов — 4599 юаней.

Стоимость Xiaomi 13 Pro:

8 + 128 гигабайтов — 4999 юаней. 8 + 256 гигабайтов — 5399 юаней. 12 + 256 гигабайтов — 5799 юаней. 12 + 512 гигабайтов — 6299 юаней (33 400 гривен)

Xiaomi 13 и 13 Pro доступны для предварительных заказов с 11 декабря в Китае, а в полноценную продажу поступят 14 декабря.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.