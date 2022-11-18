Представлен смартфон Oppo A1 Pro с изогнутым OLED-дисплеем и 108-Мп камерой — Finance.ua
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Представлен смартфон Oppo A1 Pro с изогнутым OLED-дисплеем и 108-Мп камерой

Технологии&Авто
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Представлен смартфон Oppo A1 Pro с изогнутым OLED-дисплеем и 108-Мп камерой
Представлен смартфон Oppo A1 Pro с изогнутым OLED-дисплеем и 108-Мп камерой, Фото: gizmochina.com
Компания Oppo официально представила в Китае свой новый смартфон под названием Oppo A1 Pro.
Главной особенностью Oppo A1 Pro является экран. Устройство обладает 6.7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с центральным отверстием для фронтальной камеры, разрешением FHD+, 10-битной глубиной цвета, частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и пиковой яркостью 950 нит.
Второй изюминкой телефона является его основная камера, представленная 108-Мп главным датчиком и 2-Мп датчиком глубины. На лицевой панели находится 16-Мп фронтальная камера.
Oppo A1 Pro оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 695, оперативной памятью LPDDR4x, флэш-памятью UFS 2.2, аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Управляет смартфоном прошивка ColorOS 13 на базе Android 13.
Фото: gizmochina.com
Фото: gizmochina.com
В наличии два стереодинамика, слот для карт MicroSD, модуль NFC. Весит смартфон 171 г, а его толщина составляет 7.7 мм. Доступны следующие варианты цвета: Moon Sea Black, Dawn Gold и Morning Rain Blue.
Oppo A1 Pro с 8/128 ГБ памяти оценивается в $254, с 8/256 ГБ памяти — в $282, с 12/256 ГБ памяти — в $325. Заказ уже открыт, продажа начнется 25 ноября.
По материалам:
iLenta
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