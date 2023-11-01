Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото) — Finance.ua

Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото) Сегодня 03:52 — Технологии&Авто

Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)

Премиальный седан Genesis G90 получил эксклюзивную версию подразделения Genesis One Of One. Новинка отличается двухцветным кузовом и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте thekoreancarblog.

Этот Genesis G90 в белом и черном цветах. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.

Автомобиль имеет удлиненную колесную базу LWB. Она предлагает больше места для пассажиров заднего ряда сидений.

Габариты Genesis G90 LWB:

длина — 5465 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 3370 мм.

Седан изготовлен по заказу неназванного клиента из Саудовской Аравии. Эксклюзивная модель обошлась владельцу в 400 тысяч долларов.

Эксклюзивная модификация предлагает более роскошный интерьер из белой и черной кожи, а также отделку из мрамора. Сзади установлены два отдельных сиденья с подушками и подставками для ног.

Genesis G90 LWB оборудован мягкой гибридной установкой с 3,5-литровым турбированным бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 415 л.с. и 549 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

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Фокус По материалам:

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