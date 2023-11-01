Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото) — Finance.ua

Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)
Премиальный седан Genesis G90 получил эксклюзивную версию подразделения Genesis One Of One. Новинка отличается двухцветным кузовом и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте thekoreancarblog.
Этот Genesis G90 в белом и черном цветах. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.
Автомобиль имеет удлиненную колесную базу LWB. Она предлагает больше места для пассажиров заднего ряда сидений.
Габариты Genesis G90 LWB:
- длина — 5465 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1490 мм;
- колесная база — 3370 мм.
Седан изготовлен по заказу неназванного клиента из Саудовской Аравии. Эксклюзивная модель обошлась владельцу в 400 тысяч долларов.
Эксклюзивная модификация предлагает более роскошный интерьер из белой и черной кожи, а также отделку из мрамора. Сзади установлены два отдельных сиденья с подушками и подставками для ног.
Genesis G90 LWB оборудован мягкой гибридной установкой с 3,5-литровым турбированным бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 415 л.с. и 549 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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