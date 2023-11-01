Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)

Технологии&Авто
14
Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)
Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)
Премиальный седан Genesis G90 получил эксклюзивную версию подразделения Genesis One Of One. Новинка отличается двухцветным кузовом и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте thekoreancarblog.
Этот Genesis G90 в белом и черном цветах. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.
Автомобиль имеет удлиненную колесную базу LWB. Она предлагает больше места для пассажиров заднего ряда сидений.

Габариты Genesis G90 LWB:

  • длина — 5465 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1490 мм;
  • колесная база — 3370 мм.
Седан изготовлен по заказу неназванного клиента из Саудовской Аравии. Эксклюзивная модель обошлась владельцу в 400 тысяч долларов.
Представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)
Эксклюзивная модификация предлагает более роскошный интерьер из белой и черной кожи, а также отделку из мрамора. Сзади установлены два отдельных сиденья с подушками и подставками для ног.
Genesis G90 LWB оборудован мягкой гибридной установкой с 3,5-литровым турбированным бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 415 л.с. и 549 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.