Представлен самый легкий смартфон в мире с аккумулятором 5000 мАч — Finance.ua
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Представлен самый легкий смартфон в мире с аккумулятором 5000 мАч

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Представлен самый легкий смартфон в мире с аккумулятором 5000 мАч
Представлен самый легкий смартфон в мире с аккумулятором 5000 мАч
Японская компания Sony анонсировала появление нового смартфона среднего уровня под названием Xperia 10 V. Это самый легкий смартфон в мире, несмотря на то, что емкость его аккумулятора — 5000 мАч. Устройство весит всего 159 граммов.
Sony Xperia 10 V получил чипсет Qualcomm Snapdragon 695 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти. Также можно установить карту памяти MicroSD.
В смартфоне установлен 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p с частотой 60 Гц. Он защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Задняя часть смартфона и рамка изготовлены из пластика.
Sony Xperia 10 V также получил 48-мегапиксельную камеру и объективом F/1,8 с функцией оптической стабилизации изображения. Есть еще 2 датчика на 8 Мп. Впереди расположена еще одна 8-мегапиксельная камера. Смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, который через три года использования должен сохранить 80% емкости.
Также заявлена защита от воды и пыли IP65/68, 3,5 мм аудиоразъем с поддержкой звука Hi-Res и фронтальные стереодинамики. Стоит смартфон 450 евро и будет продаваться с середины июня в Европе.
По материалам:
ITsider.
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