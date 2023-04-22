Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото)

Технологии&Авто
10
Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото)
Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото), Фото: Volvo
Линейку флагманского Volvo EX90 2024 расширила новая топовая версия Excellence. Электрический кроссовер был презентован на автошоу в Шанхае.
Об этом сообщает официальный веб-сайт Volvo.
Именно в Китае изначально будет представлен новый Volvo EX90 Excellence. Цена электрокара не объявлена, но наверняка он будет стоить более 100 000 долларов и станет самым дорогим Volvo всех времен.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Электромобиль Volvo EX90 Excellence можно узнать по эксклюзивной двухцветной расцветке и специальным 22-дюймовым дискам. В отделке салона по выбору предлагают не кожу, а экологически чистую шерсть и ткань, полученную путем вторичной переработки. Также есть вставки из дерева.
В отличие от стандартного Volvo EX90 2024, в Excellence всего два ряда сидений — кроссовер четырехместный. На втором ряду установлены два отдельных кресла с подушками в подголовниках, дополненные электроприводом и вентиляцией.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Комплектация Volvo EX90 Excellence также включает в себя холодильник, дорогую аудиосистему Bowers & Wilkins и распылитель парфюма (им управляют с помощью переключателя из натурального хрусталя).
Характеристики Volvo EX90 Excellence пока не раскрыли, известно лишь, что запас хода электрокроссовера составит 650 км. Стандартная модель предложена в версиях на 408 и 517 л. с.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.