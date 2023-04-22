Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото) — Finance.ua

Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото) 22.04.2023, 02:46 — Технологии&Авто

Представлен самый дорогой Volvo в истории (фото), Фото: Volvo

Линейку флагманского Volvo EX90 2024 расширила новая топовая версия Excellence. Электрический кроссовер был презентован на автошоу в Шанхае.

Об этом сообщает официальный веб-сайт Volvo.

Именно в Китае изначально будет представлен новый Volvo EX90 Excellence. Цена электрокара не объявлена, но наверняка он будет стоить более 100 000 долларов и станет самым дорогим Volvo всех времен.

Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX90 Excellence можно узнать по эксклюзивной двухцветной расцветке и специальным 22-дюймовым дискам. В отделке салона по выбору предлагают не кожу, а экологически чистую шерсть и ткань, полученную путем вторичной переработки. Также есть вставки из дерева.

В отличие от стандартного Volvo EX90 2024, в Excellence всего два ряда сидений — кроссовер четырехместный. На втором ряду установлены два отдельных кресла с подушками в подголовниках, дополненные электроприводом и вентиляцией.

Фото: Volvo

Комплектация Volvo EX90 Excellence также включает в себя холодильник, дорогую аудиосистему Bowers & Wilkins и распылитель парфюма (им управляют с помощью переключателя из натурального хрусталя).

Характеристики Volvo EX90 Excellence пока не раскрыли, известно лишь, что запас хода электрокроссовера составит 650 км. Стандартная модель предложена в версиях на 408 и 517 л. с.

Фокус По материалам:

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