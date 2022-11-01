Представлен самый быстрый суперкар Ferrari официально (фото) — Finance.ua

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Представлен самый быстрый суперкар Ferrari официально (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый быстрый суперкар Ferrari официально (фото)
Представлен самый быстрый суперкар Ferrari официально (фото)
Ferrari официально представили гоночную модель 499P. С ней в следующем году итальянская команда вернется к знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане и чемпионату спортпрототипов WEC. Об этом сообщается на странице Ferrari в Twitter.
Новый Ferrari 499P — обтекаемое купе с хорошо продуманной аэродинамикой. Он имеет огромное антикрыло и киль на крыше, а дверь поднимается вверх. В основе спортпрототипа лежит лёгкий карбоновый монокок.
Представлен самый быстрый суперкар Ferrari официально (фото)
Автомобиль для гонки получил доработанную гибридную установку от суперкара Ferrari 296. Бензиновый 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и электромотор суммарно развивают 680 л. с. Динамические характеристики не раскрывают, но во время тестов на заводском автодроме в Фиорано суперкар показал рекордное время за круг.
Окраска авто особенная — она повторяет ливрею спортпрототипов в победной для Ferrari гонке «12 часов Себринга» 1973 года. Именно в Себринге в марте состоится гоночный дебют Ferrari 499P.
Однако основной целью является Ле-Ман. Итальянская команда побеждала там 8 раз, но не выступала в этой гонке полвека.
Представлен самый быстрый суперкар Ferrari официально (фото)
Также стало известно, что новый Ferrari 499P станет основой флагманской серийной модели с заводским обозначением F250. Гибридный суперкар появится в 2024 году и станет преемником LaFerrari. Его выпустят лимитированным тиражом из 599 экземпляров.
По материалам:
Фокус
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