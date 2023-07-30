Представлен самый большой внедорожник Haval: багажник вмещает 27 чемоданов и трансформируется в кровать (Фото) — Finance.ua

Представлен самый большой внедорожник Haval: багажник вмещает 27 чемоданов и трансформируется в кровать (Фото) Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Представлен самый большой внедорожник Haval: багажник вмещает 27 чемоданов и трансформируется в кровать (Фото)

Концерн Great Wall официально представил на родине внедорожник Haval H5 нового поколения. Несмотря на гигантские габариты, автомобиль имеет пятиместный салон, но объем багажника при этом может достигать более 2000 литров.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Carsnewschina

Визуально внедорожник отличается строгим агрессивным дизайном с большой трапециевидной решеткой радиатора, окрашенной в черный цвет задней стойкой, «оквадраченной» задней частью кузова и стильными многоспицевыми дисками.

Разделив платформу с пикапом Great Wall King Kong Poer, новый Haval H5 стал самым крупным внедорожником в линейке бренда. Его габаритная длина, ширина и высота составляют 5190, 1905 и 1835 мм соответственно, а колесная база достигает 3140 мм.

Интересно, что второй ряд сидений может раскладываться на ровный пол и образовывать этим полноценную двухметровую кровать. В таком случае объем багажного отделения достигает 2116 литров, позволяя вмещать до 27 чемоданов.

Продажи Haval H5 нового поколения начнутся в Китае в августе этого года.

MMR По материалам:

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