Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото) — Finance.ua

Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото)
Chery представили в Китае новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Модель является самой большой в истории бренда.
Об этом сообщили на сайте Autohome.
Chery Tiggo 9 получил стильный дизайн с большой решеткой радиатора. Узкие матричные фары дополняют внешний вид кроссовера.
Сзади разместился блок задних фонарей, соединенный светодиодной полосой. На бампере установлены два выхлопных патрубка.
Модель обладает характерным силуэтом внедорожника. Дверные ручки спрятаны и выдвигаются автоматически, когда владелец подходит к автомобилю. Также стоит выделить 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.
Габариты Chery Tiggo 9:
- длина — 4820 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1699 мм;
- колесная база — 2820 мм.
Chery Tiggo 9 сперва предложат с салоном на пять посадочных мест. В будущем появится и семиместный вариант.
В интерьере есть оригинальные дефлекторы системы вентиляции и два больших дисплея, один из которых выполняет роль приборной панели, а второй — информационно-развлекательной системы. На рулевом колесе установлены сенсорные кнопки для управления некоторыми функциями авто.
Chery Tiggo 9 оснащается 2,0-литровым турбомотором TGDI мощностью 254 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. На выбор доступны версии с передним или полным приводом.
Продажи модели в Китае начнутся в мае 2023 года. Стоимость кроссовера составит от 22 до 29 тысяч долларов.
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