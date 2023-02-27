Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото) — Finance.ua
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Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото)
Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото), Фото: Chery
Chery представили в Китае новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Модель является самой большой в истории бренда.
Об этом сообщили на сайте Autohome.
Chery Tiggo 9 получил стильный дизайн с большой решеткой радиатора. Узкие матричные фары дополняют внешний вид кроссовера.
Сзади разместился блок задних фонарей, соединенный светодиодной полосой. На бампере установлены два выхлопных патрубка.
Фото: Chery
Фото: Chery
Модель обладает характерным силуэтом внедорожника. Дверные ручки спрятаны и выдвигаются автоматически, когда владелец подходит к автомобилю. Также стоит выделить 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.
Габариты Chery Tiggo 9:
  • длина — 4820 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1699 мм;
  • колесная база — 2820 мм.
Chery Tiggo 9 сперва предложат с салоном на пять посадочных мест. В будущем появится и семиместный вариант.
В интерьере есть оригинальные дефлекторы системы вентиляции и два больших дисплея, один из которых выполняет роль приборной панели, а второй — информационно-развлекательной системы. На рулевом колесе установлены сенсорные кнопки для управления некоторыми функциями авто.
Фото: Chery
Фото: Chery
Chery Tiggo 9 оснащается 2,0-литровым турбомотором TGDI мощностью 254 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. На выбор доступны версии с передним или полным приводом.
Продажи модели в Китае начнутся в мае 2023 года. Стоимость кроссовера составит от 22 до 29 тысяч долларов.

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По материалам:
Фокус
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