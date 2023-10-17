Представлен первый в мире гибридный мотоцикл (фото, видео) — Finance.ua

Представлен первый в мире гибридный мотоцикл (фото, видео) Сегодня 03:52 — Технологии&Авто

Представлен первый в мире гибридный мотоцикл (фото, видео), Фото: Kawasaki

Kawasaki выводит на рынок линейку «зеленых» моделей. Первоначально появились первые электробайки японской марки, а теперь к ним присоединился и гибрид Kawasaki Ninja 7.

Об этом сообщается на официальном сайте японского бренда.

Новый Kawasaki Ninja 7 — первый в мире серийный гибридный мотоцикл. Он оснащен 451-кубовым двухцилиндровым бензиновым двигателем и 12-сильным электромотором.

Суммарная отдача гибридной установки составляет 58 л.с. в обычном режиме и 68,5 л.с. — при активации функции e-Boost. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4 с, во втором — 3 с.

Фото: Kawasaki

Гибрид Kawasaki Ninja 7 показывает динамику на уровне мотоциклов с моторами объемом 650−700 куб. см, но при этом тратит всего 4 л на 100 км — как 250-кубовые мотоциклы.

Бензиновый двигатель может глушиться на светофоре, а на малых скоростях мотоцикл Kawasaki способен передвигаться вперед и назад на электротяге. Он оснащен 6-ступенчатой ​​роботизированной КПП и получил цифровой приборный щиток.

Фокус По материалам:

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